NTR | Expeditie Nederland: de ezels van Bonaire

Invasieve diersoorten zijn dieren die oorspronkelijk niet in een land of gebied thuishoren. Op Bonaire is de ezel zo’n invasie diersoort.

Nu nauwelijks meer voor te stellen maar het dier kwam tot een paar eeuwen geleden niet op het eiland voor. Voor Expeditie Nederland heeft Caribisch Nederland hier een verhaal over gemaakt.



Ezels zijn onlosmakelijk verbonden met Bonaire. Ze hebben een grote aaibaarheidsfactor. Maar de dieren geven ook overlast: vuilnisbakken die omgegooid worden, ze zorgen voor erosie bij het graven naar water en dat heeft op zijn beurt gevolgen voor de natuur. En daarnaast gebeuren er regelmatig aanrijdingen met als gevolg gewonde mensen én ezels.

Voor mensen zijn er voorzieningen maar voor de ezels is er gelukkig de Donkey Sanctuary Bonaire. Daar worden ruim 600 ezels opgevangen die ziek of gewond zijn. Daarnaast leven er nog eens 1100 in het wild.

Expeditie Nederland

In het televisieprogramma Expeditie Nederland werken de regionale omroepen én het Caribisch Netwerk samen. Elke week is er een thema dat door vier regionale omroepen wordt ingevuld. Verschillende onderwerpen komen aan bod; van geschiedenis en cultuur tot actuele vraagstukken en zorg. Door perspectieven vanuit veertien verschillende omroepen wordt er een compleet beeld gegeven van Nederland als geheel, inclusief de Cariben.

Caribisch Netwerk

Voor deze aflevering van Expeditie Nederland maken correspondenten Nathaly Evertsz en Marit Severijnse van Caribisch Netwerk een reportage over de ezels op Bonaire. Daarbij lopen ze een dag mee op de opvang met Marina Melis en Barsilio Genaro Anthony. En vertelt oud-veehouder Buchi Frans over zijn waardering voor het dier.

De Nacht van Caribisch Netwerk

Marina Melis is oprichter van de opvang. Vanavond praat Guilliano Payne met haar in een nieuwe uitzending van De Nacht van Caribisch Netwerk over haar werk. Hoofdgast van deze week is theatermaker Raymi Sambo.

De uitzending is live te beluisteren op NPO Radio 1, van 02.00 tot 05.00 uur/Nederland & 21.00 tot 00.00 uur/Cariben. Meepraten tijdens de uitzending? Graag! Download de app van NPO Radio 1 op jouw mobiel en stuur Guilliano een bericht tijdens de show.

Bron: NTR/CaribischNetwerk