NTR | Consumentenbond: ‘Kamerleden zien Caribische gemeenten nog steeds als buitenland’

‘Dit is groter dan het toeslagenschandaal’ Koopman merkt op sociale media dat mensen in Europees-Nederland meer komen te weten over ‘het schandaal’. “Op Twitter ging het los nadat de manifestatie op het NOS Journaal was gekomen. Dus je ziet wel dat dat steeds meer mensen zich bewust worden dat het gewoon niet deugt wat hier gebeurt.” “Vaak ebt het weer weg. In Nederland is het nog steeds zo lastig om in de media aandacht te krijgen voor die drie eilandjes waar zich een schandaal afspeelt wat nog groter is dan het toeslagenschandaal.”