NTR | ‘Bonairiaanse ziekenhuispersoneel draait op bijbanen’

Op Bonaire moeten verschillende medewerkers van het ziekenhuis een of twee bijbanen nemen, omdat hun salaris te laag is. Vakbond AFWB pleit voor forse salarisverhogingen.

“Als vakbond zien we dat onze leden soms twee tot drie banen hebben”, vertelt voorzitter Cherel Kwidama. “Dit is zeker geen goed teken. Vandaar dat de huidige cao-onderhandelingen ook hierover gaan.”

Ook de directeur Giovanni Frans van ziekenhuis Mariadal ziet dat verschillende medewerkers financiële problemen hebben, maar heeft geen budget om de salarissen per direct te verhogen.

“De voedselbanken vertelden me dat ze steeds meer werknemers van Mariadal zien komen om pakketten te halen, zodat ze hun kinderen kunnen voeden. Kun je je voorstellen dat iemand acht uur in het ziekenhuis werkt en dan ergens anders gaat werken? En de volgende ochtend sta je weer bij ons om te werken?”

‘Personeel uit Nederland werkt hier minder, maar verdient meer’

De vakbond zegt het opmerkelijk te vinden dat de kwaliteit van zorg op de Caribische gemeenten ‘hetzelfde is’ als in Europees-Nederland, maar dat de salarissen dan ‘niet gelijkwaardig zijn’.

“Een verpleegster die vanuit Nederland naar Bonaire komt, krijgt hier nog dezelfde salaris met 36 uur per week. Dat terwijl de Bonairiaanse verpleegster 40 uur per week moet werken én nog verdient ze minder”, stelt voorzitter Kwidama.

Ziekenhuispersoneel overwerkt

De directeur van het ziekenhuis Mariadal heeft eerder in mei alarm geslagen over het tekort aan ziekenhuispersoneel. Veel zorgprofessionals zitten ziek thuis, omdat ze overwerkt zijn. Het ziekenhuis verwacht nog meer uitval en heeft een crisisteam ingezet.

Cao-onderhandelingen

Vorige week was Kwidama op Sint-Maarten voor de onderhandelingen voor een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de zorgsector in de Caribische gemeenten. “We hebben gesproken over punten die precies een verband hebben met wat er in Mariadal gebeurt. De salarissen moeten stijgen conform de markt net als in Nederland.”

AFWB denkt dat de lonen pas omhoog kunnen als er meer budget komt vanuit de rijksoverheid. “Alle zorgpartners moeten zich verenigen en aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitleggen dat we gelijke behandeling moeten krijgen”, aldus Kwidama. “Concreet: de lonen moeten stijgen en de kosten van levensonderhoud moeten dalen. Daarover ging ook de demonstratie van 12 mei.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk