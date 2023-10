PBC | Orkaan Tammy passeert Sint Maarten, maar leidt nog niet tot problemen

Bonaire heeft weer een nieuw bestuurscollege nadat MPB-raadslid Cyrill Vrolijk zich onafhankelijk heeft verklaard. In minder dan drie dagen hebben Demokrat (PDB) en M21 met hem een akkoord getekend.

Dinsdag werd een motie van wantrouwen ingediend tegen gedeputeerden Hennyson Thielman (MPB), James Kroon (UPB) en Jolinda Craane (UPB). Dat de oppositie (4 van de 9 zetels) vóór zou stemmen, was te verwachten. Maar dat de fractievoorzitter van MPB de motie aan een meerderheid zou helpen, kwam als een verrassing.

Er zouden vanuit de coalitie van UPB en MPB overheidsdocumenten zijn gelekt naar de media om politieke tegenstanders te benadelen, is het verwijt. “Ik ging de politiek in om voor het volk te werken en niet voor een enkel kleine bevoorrechte groep”, zei hij. Vrolijk verklaarde zich vervolgens onafhankelijk.

‘We hebben dit niet zien aankomen’

Voor MPB-leider Hennyson Thielman kwam de beslissing van Vrolijk als donderslag bij heldere hemel. “Voor ons is dit pijnlijk, we hebben dit niet zien aankomen. We hebben geen aanwijzing gehad dat Cyrill boos of ontevreden is. Hij is notabene nog steeds vice-voorzitter van de partij.”

Voor de MPB is het hun derde politicus die vertrekt. Daisy Coffie heeft zich eerder ook onafhankelijk verklaard en heeft bij de verkiezingen in april 2023 zelf een zetel behaald met haar partij M21. Oud-gedeputeerde Nina den Heyer van MPB, jarenlang een van de populairste politici, steunde tijdens de verkiezingscampagne niet haar eigen partij, maar Demokrat.

Transparantie en armoede aanpakken

Alle ogen op Bonaire zijn nu gericht op de nieuwe coalitie, wat de belofte inhoudt van Demokrat/M21/Vrolijk inhoudt om ‘de Bonairiaan’ op de eerste plaats te gaan zetten. “We beloven dat we nóg transparanter zullen zijn”, zegt Abraham (Demokrat) tijdens een persconferentie.

De drie partijen zeggen de armoede te willen aanpakken. “Het kan niet zo zijn dat we tot een van de rijkste landen ter wereld toebehoren, maar dat we op zo’n manier behandeld worden”, aldus onafhankelijk eilandraadslid Vrolijk. “We moeten ervoor gaan zorgen dat het gehele volk nu wel een positief verschil gaat merken in hun portemonnee.”

Minder bemoeienis vanuit Den Haag Partijleider Clark Abraham wil zich gaan richten op de relatie met Nederland. Abraham wil minder bemoeienis vanuit de ministeries, zodat ‘de bevolking directere inspraak heeft’ op het eiland, zei hij eerder. Het huidige structuur als bijzondere gemeente (officieel: ‘openbaar lichaam’), geeft volgens Demokrat ‘genoeg ruimte om taken autonoom te doen’. In het bestuursakkoord staat onder meer dat het college een ‘nationale dialoog’ gaat organiseren over de band met Nederland. M21 en Demokrat zeiden tijdens de verkiezingscampagne open te staan voor een nieuw referendum.

De partijen willen onder meer een speciale fonds voor de jeugd, om talent te ontwikkelen. Het idee is dat ouders hierdoor worden ontlast en dat ondernemers ook verzekerd zijn van een inkomsten, zegt Abraham. De slechte wegen worden duurzaam verbeterd, zodat ook jongeren veilig kunnen fietsen.

Ook het Papiaments krijgt volop de aandacht wat de nieuwe coalitie betreft: mensen zouden door de overheid in hun eigen taal beter geholpen moeten worden.

“We moeten onze samenleving gaan helpen om voor hun rechten op te komen”, aldus Abraham. Bijvoorbeeld hoe ze in bezwaar kunnen gaan tegen beslissingen. “Veel mensen hebben het geld niet om een advocaat te kunnen betalen.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk