Democracy now! | Wednesday, March 6, 2024

Defensie gaat Bonaire helpen met de schoonmaak van aangespoelde olie. “Het probleem lijkt minder. Maar we zijn nog niet helemaal gerust”, zegt waarnemend gezaghebber Nolly Oleana.

In de afgelopen dagen wordt op Bonaire met man en macht geprobeerd om de zwarte stookolie op te ruimen die maandag aanspoelde op verschillende plekken aan de kust. Defensie gaat nu ook meehelpen.

Wat de gevolgen zijn voor de natuur is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat er niet nog meer olie zal aanspoelen. “In de afgelopen 24 uur is er geen nieuwe olie bijgekomen en via satellietbeelden kunnen we zien dat er nauwelijks een verstoring meer is”, zegt havenmeester Gunther Flanegin. “Maar we blijven monitoren of er niet meer olie deze kant op komt.”

Olielek bij Trinidad and Tobago

Bij het eiland Trinidad (750 kilometer verderop) ging het vorige week mis met een olietanker. Maandag zagen inwoners tot hun schrik vogels en vissen onder de zwarte olie op het strand. Ook toeristen werden tijdens het windsurfen verrast.

Met ‘olie barrières’ werd geprobeerd de olie tegen te houden, maar dat bleek niet voldoende.

Defensie gaat Bonaire helpen In de Tweede Kamer heeft D66-Kamerlid Jan Paternotte – samen met PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC en BBB – het demissionaire kabinet om opheldering gevraagd over de situatie. Den Haag zou Bonaire moeten gaan helpen, vinden zij. Dat gaat Defensie ook doen met zware machines. Donderdag heeft interim-gezaghebber Oleana alsnog een officieel hulpverzoek gedaan.”Op dit moment hebben we alleen voor de schoonmaak bijstand gevraagd.” “Als het gaat om een ramp waar we niet voldoende middelen, mensen of materialen voor hebben, kunnen we altijd een beroep doen op het rijk”, reageert interim-gezaghebber Oleana.

De schoonmaakacties van de afgelopen dagen waren in eerste instantie gericht op de gebieden bij Sorobon en Lac, waar vele vrijwilligers meehielpen om de zee en het strand weer olie vrij te maken. “Daar wilden we als eerst op focussen, want dat is een belangrijk recreatiegebied voor bewoners, toeristen, maar ook vissers”, zegt Oleana.

Sommige kustdelen, zoals het nationaal Washington Park, zijn olie vrij gebleven. De vissers zijn dinsdag gewoon weer het water opgegaan. “Van de olie hebben we niks gemerkt”, vertelt visser Ruben tegenover Caribisch Netwerk bij Sorobon.

Wanneer gaan alle stranden open?

Op dit moment is het gebied rond Sorobon en Lac Bay nog afgesloten voor inwoners en toeristen. Het is nog niet bekend wanneer de surfscholen en restaurants daar weer open kunnen. “We moeten eerst zeker weten of het veilig is voor mensen om daar weer in het water te gaan”, aldus Flanegin.

Naar verwachting bereikt de drijvende olie ook Curaçao en vermoedelijk niet veel later Aruba. “Die zijn inmiddels op de hoogte”, zegt Flanegin.

Gevolgen voor koraal nog onbekend

Nationaal natuurpark Stinapa kan nog niet zeggen wat de gevolgen van de olielek zijn voor de riffen van Bonaire.

“Momenteel zitten we nog midden in de opruimbezigheden”, zegt parkmanager Judith Raming. “Voor zover we nu kunnen zien, zit de olie gelukkig niet in de mangroves.”

Meldingen van inwoners worden meteen onderzocht. “Bijvoorbeeld als mensen olie zien drijven op ongewone plekken. Vandaag hebben we al onderzoek gedaan, zowel op land als in zee, om te kijken naar de huidige situatie. We zien nog geen dingen die we niet hadden verwacht. Dat is gunstig.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk