BNR | Greenpeace: rechtszaak tegen Staat om Bonaire is noodzakelijk

Greenpeace verwacht dat de Nederlandse overheid voorlopig onvoldoende zal ingrijpen om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zal uiteindelijk een rechtszaak tegen de Staat noodzakelijk zijn, denkt hoofd Klimaat en Energie Faiza Oulahsen van Greenpeace. ‘Bonaire en andere eilanden van ons Koninkrijk zijn te lang vergeten door de Nederlandse staat.’ (ANP/Remko de Waal)

Vrijdag en zaterdag brengen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia een bezoek aan Bonaire tijdens hun reis langs het Caribisch deel van het koninkrijk. Ze hebben het dan onder meer over klimaatverandering.

Grote risico’s

Volgens onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam lopen inwoners van Bonaire grote risico’s door de gevolgen van klimaatverandering. Als er niets wordt gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kan een groot deel van het eiland overstromen en zullen hittegolven alleen maar toenemen. Ook de hoeveelheid koraal rondom het eiland neemt in ernstige klimaatscenario’s enorm af. Dit onderzoek deed de VU in opdracht van Greenpeace. ‘Toen we de uitkomsten zagen, schrokken we dat er zo weinig beschermingsmiddelen geregeld zijn voor Bonaire’, zegt Oulahsen.

Greenpeace wil de rechtszaak aanspannen samen met de inwoners van Bonaire. Het eiland is samen met St. Eustatius en Saba (de BES-eilanden) als bijzondere gemeente onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. De rechtszaak richt zich op Bonaire, omdat het onderzoek hier ook over ging. Het eiland ligt lager dan de andere twee en krijgt daarom mogelijk eerder te maken met de stijgende zeespiegel. ‘Het is opmerkelijk dat dit onderzoek is gedaan in opdracht van Greenpeace’, aldus advocaat namens de eisers Emiel Jurjens. ‘Dit had eigenlijk door de Nederlandse Staat uitgevoerd moeten worden.’ Ook dat is volgens hem een teken dat de overheid niet genoeg op de BES-eilanden let.

Historisch gezien weinig gedaan

‘De Nederlandse Staat heeft historisch gezien weinig gedaan voor Bonaire’, zegt Jurjens. ‘Ik snap dat Greenpeace daarom verwacht dat de overheid nu niet ineens wél haar verantwoordelijkheid pakt.’ De uitkomst van de zaak kan mogelijk ook als voorbeeld dienen voor de andere eilanden. De eisen aan de Nederlandse Staat zijn nog niet verstuurd. Daarna duurt het nog een aantal maanden voordat er daadwerkelijk een rechtszaak begint. Greenpeace verwacht de eisen ergens dit jaar te kunnen versturen.

‘Wij hebben al eeuwenlang waterbeleid en hebben ook de Deltawerken om ons te beschermen’, zegt Oulahsen. ‘Natuurlijk is Europees Nederland ook in gevaar door klimaatverandering, maar ons land komt niet zomaar onder water te staan. De inwoners van Bonaire worden echter helemaal niet beschermd tegen het water.’

Bron: BNR