AntilliaansDagblad | Zorgen om gezondheidsklachten landfill Bonaire

‘Afval wordt verbrand, maar de rook niet gefilterd’



Kralendijk – In een brief aan het bestuurscollege (BC) van Bonaire uit onafhankelijk eilandraadslid Daisy Coffie haar zorgen over de situatie bij de de landfill in Lagun. Ze wil van het BC weten of de klachten van de omwonenden over hun gezondheid zijn geïnventariseerd en of het BC werkelijk heeft laten onderzoeken of er sprake is van gif en of dit de bewoners in de omgeving aantast.

F17BON zorgenVerschillende media maakten de afgelopen periode melding van bewoners die zeggen ernstige overlast te ondervinden van de landfill van Selibon bij Lagun. Het gaat volgens Coffie om een situatie die al enkele jaren aan de gang is. ,,In eerste instantie werd een gleuf gegraven waar afval in gedumpt en verbrand werd. In twee gevallen heeft dit ertoe geleid dat de hele wijk geëvacueerd moest worden”, aldus Coffie. Nadat de afvalverbrandingsoven geïntroduceerd is zijn de problemen volgens haar alleen maar erger geworden. ,,Planten sterven af, bladeren krullen en verdorren, dieren gaan dood en mensen worden ziek”, aldus Coffie die zegt weet te hebben van dertien gezinnen van wie de gezinsleden problemen hebben gekregen met hun gezondheid en dat er twee gezinnen noodgedwongen hebben moeten verhuizen.

Bewoners hebben uitgezocht dat een ovensysteem moet bestaan uit één stap om te verbranden en dertien stappen om de rook, die uiteindelijk de lucht ingaat, te filteren. En zelfs dan moet er onder de wind een afstand van drie kilometer worden aanhouden. Maar bij het systeem van de landfill in Lagun wordt er volgens Coffie alleen afval verbrand en is er van filteren helemaal geen sprake. Bovendien houdt Selibon zich volgens de omwonenden niet aan de gemaakte afspraken. Coffie zegt over informatie te beschikken waaruit blijkt dat er ’s avonds gebruik wordt gemaakt van de oven zodat er geen bewijs is dat er rook uit de schoorsteen komt.

,,In twee gevallen is de ombudsman bij het geschil betrokken. De eerste keer werd de oven afgekeurd vanwege het ontbreken van een filtersysteem en de tweede keer zei de ombudsman dat hij dacht dat de zaak al opgelost was. Maar niets was minder waar, de ombudsman had een totaal verkeerde indruk”, zo laat Coffie weten. Volgens haar gaat nu het verhaal dat Selibon de afgekeurde verbrandingsovens van Aruba wil kopen en dat het bedrijf glas wil gaan vermalen in een open situatie ‘met alle gevolgen van dien’.

Het eilandraadslid wil opheldering van het bestuurscollege over alle genoemde punten. Ze wil weten in hoeverre de informatie klopt en of er een plan bestaat om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Bron: Antilliaans Dagblad