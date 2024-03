FTM | Curaçaos cryptocasino met miljardenomzet, eigen F1-team en rapper Drake op de loonlijst aangeklaagd door vijf gokverslaafden

Bonaire-delegatie overlegt in hotelkelder met Van Huffelen



Kralendijk – De delegatie van Bonaire heeft meteen na de start van de tweede dag van conferentie over de herziening van de WolBES en FinBES een onverwacht gesprek gehad met demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen.

Het gesprek ging over de door Bonaire voorgestelde verhoging van de fractievergoeding. Er is begrip voor de wens van Van Huffelen het gesprek aan te gaan, maar niet voor de manier waarop en het tijdstip.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van René Zwart van Dossier Koninkrijksrelaties die door eilandraadslid Daisy Coffie (M21) op haar LinkedIn zijn gezet. Ze heeft hiertoe besloten omdat haar antwoorden volgens haar niet goed zijn weergegeven in het artikel dat hierover is verschenen. ,,Lezen, begrijpen, interpreteren en schrijven blijven een voor ieder anders weggelegde kunst”, aldus Coffie.

Dat de staatssecretaris een gesprek wenste is volgens haar normaal aangezien er een, volgens Coffie onterechte, heisa over dit onderwerp is gemaakt in de pers. ,,Echter hadden wij een uitnodiging tot een gesprek op kantoor of anders in een vergaderzaaltje van het Van der Valk-hotel in de Bilt verwacht”, aldus Coffie. Meteen na de start van de tweede dag van de conferentie kwam de mededeling dat de staatssecretaris meteen een schorsing wenste om met de delegatie van Bonaire te overleggen. De delegatie is daarna letterlijk naar een kelder gebracht om over het onderwerp te praten.

,,Mijns inziens zou het netter en ethischer zijn geweest ons de dag ervoor op z’n minst te informeren dat we voor de opstart van de tweede conferentiedag een gesprek zouden hebben met de staatssecretaris.” Dit heeft Coffie dan ook meegedeeld aan directeur-generaal Koninkrijksrelaties Roald Lapperre en projectdirecteur René Baghus.

Het gesprek verliep volgens Coffie normaal. Van Huffelen uitte haar bezorgdheid en de delegatie heeft een en ander uitgelegd in de hoop dat zij hen begrepen heeft. Bij de delegatie is volgens Coffie begrip voor het standpunt van de staatssecretaris dat zij de verhoging ‘niet kan uitleggen aan de Tweede Kamer’.

,,Natuurlijk is er begrip daarvoor; als je niet over de juiste informatie beschikt is het altijd moeilijk iets uit te leggen aan wie dan ook. Dit geldt voor iedereen, niet alleen voor de staatssecretaris. Ik ben bereid bij thuiskomst met mijn collega’s te overwegen een officiële brief met de al gegeven mondelinge uitleg schriftelijk aan te bieden aan de staatssecretaris.”

De eilandsraad gaat op dit moment de discussie over de verhoging volgens Coffie niet heropenen. ,,Bij het behandelen en aanvaarden van de bedoelde verordening is eerder het besluit genomen dat deze geëvalueerd zal worden in december 2024 en indien nodig wordt aangepast. Deze evaluatie geldt trouwens voor alle verordeningen die de eilandsraad in het afgelopen jaar heeft behandeld en vastgesteld”, aldus Coffie die afsluit met te verklaren dat ze zeer blij is dat de conferentie ‘een groot succes’ is geweest en dat de eilanden ‘een zeer goed resultaat’ hebben geboekt.

Bron: Antilliaans Dagblad