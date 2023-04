AntilliaansDagblad | Duizenden onderbroeken afgevoerd

Willemstad – Pick-uptrucks vol onderbroeken en andere fashionartikelen zijn gisteren vanuit de Free Zone afgevoerd naar een loods van de douane.

Met een gerechtelijk bevel legde de deurwaarder beslag op de artikelen: nepproducten van Calvin Klein en Hugo Boss.

Duizenden2In totaal gaat het om zo’n 15.000 stuks ondergoed, met een verkoopwaarde van ruim 900.000 gulden. Nog nooit eerder werd er in het Caribisch gebied zo veel nepwaar van Calvin Klein aangetroffen en in beslag genomen. Op basis van onderzoek kwam de illegale handel in beeld bij Disosa, een ‘brand protection agency’. Eerder dit jaar liet deze organisatie al grote partijen nepartikelen in beslag nemen op Sint Maarten en Aruba.

Handelaren in nepproducten krijgen bij een inbeslagname veelal de mogelijkheid om een regeling buiten rechte te treffen voor de geleden schade met de merkhouders. Als de handelaren dit niet doen, volgen gerechtelijke stappen. Ondanks deze maatregelen en het najagen van nepproducten blijft een aantal doorgaan met handelen in nepartikelen.

Montreal Free Zone, waar het ondergoed in beslag werd genomen, is ook een ‘oude bekende’ van Disosa. De op Curaçao gevestigde advocaat Wiek Herben vertegenwoordigt Disosa en zorgde er een aantal jaar geleden al eens voor dat bij hetzelfde bedrijf nepproducten in beslag werden genomen.

Voor welke (ei)landen of winkels het ondergoed bestemd was, was bij de inbeslagname nog niet duidelijk. Evenmin waar de producten vandaan komen. Dit zal uit nader onderzoek moeten blijken.

Bron: Antilliaans Dagblad