AntilliaansDagblad | Discussies slecht voor beeldvorming politiek

‘Aandacht wordt afgeleid van waar het werkelijk om gaat’



Kralendijk – De berichtgeving van vorige week maandag over het ontbreken van een bouwvergunning voor de ‘partytent’ van Hype Events en de vermeende belangenverstrengeling van gedeputeerde Hennyson Thielman met deze zaak, heeft de afgelopen week voor veel (harde) reacties gezorgd.

Clark Abraham (PDB) zegt zich zorgen te maken over het beeld dat hierdoor wordt geschetst van de politiek. Vorige week zondag stuurde partijleider Daisy Coffie van Movementu 21 (M21) een persbericht waarin ze gedeputeerde Hennyson Thielman opriep ‘de eer aan zichzelf te houden en op te stappen’.

Aanleiding was een onderzoek waaruit bleek dat het partycentrum van Hype Events van Thielmans vrouw aan de Kaminda Lagun niet over een bouwvergunning beschikt terwijl er wel feesten worden gehouden. Coffie had moeite met het feit dat Thielman verantwoordelijk gedeputeerde is voor het uitgeven van vergunningen en voor handhaving en dat het bedrijf van zijn vrouw de zaakjes niet op orde schijnt te hebben.

Op dinsdag opende oud-partijleider van Movementu Pueblo Boneriano (MPB), Elvis Tjin Asjoe, vol de aanval op Coffie. Hij noemde haar schijnheilig, hypocriet, huichelachtig en een zetelrover en eind vorige week wist een lokale Papiamentstalige krant te melden dat oppositieleider Clark Abraham betrokken is bij een ‘financieel schandaal’. Abraham was degene die in de raadsvergadering van 11 juli vragen stelde over de bouwvergunning waarna Thielman dit afdeed als dorpspolitiek en zei dat het bedrijf over alle vergunningen beschikt. Uit een brief van 5 september bleek echter dat er inderdaad geen bouwvergunning was afgegeven. Deze was in december 2022 wel aangevraagd, maar geweigerd.

Abraham noemt het lekken van de informatie over ‘een financieel schandaal’ geen toeval. Volgens de Èxtra gaat het om de levering van lakens aan Fundashon Mariadal (FM) waarvoor de rekening al betaald is maar die tot op heden niet geleverd zijn. Er worden in de media verschillende bedragen genoemd, maar het zou gaan om enkele tienduizenden dollars.

FM laat in reactie op vragen van andere media weten dat er inderdaad een geschil is met een leverancier maar gaat hier verder niet op in. Volgens Abraham wordt de aandacht afgeleid van wat er werkelijk aan de hand is, zo liet hij het Antilliaans Dagblad gisteren weten en hij vindt dat dit soort discussies de politiek geen goed doen. ,,Het moet gaan over bestuurlijke verantwoordelijkheid en hoe dit moet worden opgelost”, aldus Abraham die niet ontkent dat er een zakelijk geschil is maar hier verder niets over kwijt wil. ,,Iedere ondernemer heeft wel een keer een probleem met een leverancier of afnemer maar dit soort conflicten moeten onderling worden opgelost. Zo’n publicatie doet me als ondernemer natuurlijk ook geen goed.”

Abraham is van mening dat de functie van eilandraadslid in zo’n kleine gemeenschap eigenlijk geen deeltijdfunctie kan zijn omdat alles onder een vergrootglas ligt en dit soort conflicten breed worden uitgemeten. ,,Dat is in Nederland anders. Als raadslid van een Nederlandse gemeente zijn er nog heel veel andere gemeenten waar je zaken kan doen.”

Bron: Antilliaans Dagblad