NTR | ‘Vriendelijkheid maakt Arubanen kwetsbaar voor online scams’

Omdat Arubanen bekend staan om hun vriendelijkheid, zijn ze ook geneigd om elkaar te helpen en delen graag informatie met elkaar op sociale media. Dat maakt het makkelijker om te vallen voor online scams.

Dat zegt Paul Eelens, expert in cyber- en informatieveiligheid.

In het eerste kwartaal was er een golf van oplichters actief op sociale media. Deze online oplichtingstrucs zijn zelden in het Papiaments. Is dat wel het geval dan vallen mensen er direct voor want ‘dat is iets wat we vertrouwen’, aldus Eelens.

Er circuleerden valse win- en weggeefacties die je van alles beloven: een wedstrijd met een fantastische prijs of online gokdiensten. Hierbij maakten cybercriminelen gebruik van nep-profielen om mensen om de tuin te leiden. Van lokale biermerken, importbedrijven, supermarkten tot fotografen.

Ook de Arubaanse sportloterijstichting Lotto pa Deporte postte meerdere malen dat er buitenlandse oplichters actief waren via een nepprofiel. Mediapersoonlijkheid Zyon Yanez waarschuwde zijn volgers tegen een nepprofiel onder zijn naam die aan weggeefacties deed.

Zijn vader Ivo Yanez, ook een mediapersoonlijkheid, was vorig jaar al slachtoffer van hackers die zijn Facebook-pagina hadden overgenomen.

‘Met hagel schieten’

Volgens Eelens schieten cybercriminelen met hagel in de hoop iets te vangen op dat moment. Ze maken gebruik van bots die alles scannen op kwetsbaarheid.

“Het gaat om een groot doelwit, het wordt verspreid onder een kwart van het internet en daarom valt het dan op als het in golven gebeurt.”

Cybercriminelen maken misbruik van de nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht, angst of onwetendheid van mensen. Er wordt een emotionele of sociale druk gezet om iets te doen of vertrouwelijke informatie te geven. Waarschuwingen over mogelijke virussen op je pc is daarvan een voorbeeld, legt Eelens uit.

Veilig op een eiland is een misvatting

Arubanen zijn kwetsbaar omdat ze geneigd zijn actief quiz en spelletjes te doen op sociale media, zegt Eelens.

Vaak hebben ze dan niet door dat ze persoonlijke informatie vrijgeven. Ook het verder delen met vrienden en familie zorgt voor verdere verspreiding van scams.

“De gedachte dat we veiliger zijn omdat we op een eiland wonen, leeft nog onder de mensen. Dat maakt het aanzienlijker dat mensen voor bepaalde scams vallen.”

Gebrek aan data

Aruba volgt de globale trends als het gaat om cyberincidenten maar het aantal meldingen van cyberaanvallen is onduidelijk. Er is een gebrek aan data. De meeste gedane onderzoeken richten zich op de veiligheid van financiële instellingen en zijn niet openbaar.

“Dat is wel in ontwikkeling en samen met de invoer van de consensusrijkswet AVG kan daar verbetering in komen”, meent Eelens. Met die wet moeten persoonsgegevens beter beschermd worden.

Bewuster online

Als Arubanen bewuster zijn van de gevaren online, kunnen ze hun gedrag ook daar op aanpassen, adviseert Eelens.

“Voor de meest kwetsbare groepen moet er ook meer bewustwording komen. In het verleden zijn er al workshops gegeven voor 60-plussers waar veel interesse voor was.”

Het is belangrijk dat niet alleen bedrijven maar ook de bevolking bewust is over de gevaren van cyberaanvallen. “Bij grote instellingen denken mensen dat cyberaanvallen een IT-probleem is. Maar ze moeten dat eerder zien als een probleem voor de hele organisatie”, aldus Eelens.

