NTR | Sinterklaas-grap eindigt in celstraf voor Arubaanse politicus

De Arubaanse politicus Alan Howell blijft erbij dat 11.000 gulden die hij uit de fractiepot haalde voor een Sinterklaasbonus, een ‘grap’ was. De rechter kon er niet om lachen en gaf hem twee jaar cel voor verduistering van in totaal bijna 2 ton.

Dat bedrag is afkomstig van de POR-fractie waar Howell lid van was. Het is daarmee geld van de belastingbetaler. Howell stal het fractiegeld terwijl hij ook ondervoorzitter was van het Arubaanse parlement tijdens het kabinet Wever-Croes I.

Oorzaak val kabinet in 2021

De huidige premier, MEP-leider Evelyn Wever-Croes, liet haar eerste kabinet in 2021 vallen toen ze hoorde van het strafrechtelijk onderzoek naar Howell, die net partijleider van POR was geworden. Ze had geen vertrouwen meer in haar coalitiepartner POR.

Howell beweert nog altijd dat hij ‘erin is geluisd’ door de premier samen met zijn toenmalige partijgenoot, Andin Bikker die minister van justitie was. Bikker had afstand genomen van POR na de zoveelste schandaal in de partij. Howell meent dat POR als nieuwe partij te machtig werd en ze hem daarom lieten vallen.

Zware straf want Howell is ook politieagent

De rechter ziet dat anders zo blijkt tijdens de uitspraak: ‘een politicus die misbruik maakt van zijn positie als volksvertegenwoordiger en persoonlijke belang boven die van de burgers plaatst’. Het schaadt ook het vertrouwen, zegt hij, die mensen moeten hebben in personen in belangrijke posities.

Want Howell is naast politicus, een hoge politiefunctionaris wat de rechter hem ook zwaar aanrekent. Daarbij heeft hij geen ‘schuldbesef’ laten zien. De Arubaanse politicus zei eerder in de media ‘teleurgesteld’ te zijn in het onderzoekswerk van zijn politie-collega’s.

Sinterklaas-bonus en betaald advies van zijn vader

“Geen grap, maar een serieuze verdeling van het geld van de partijstichting.” Dat oordeelt de rechter over de Sinterklaas-bonus van 11.000 gulden waarvan Howell tienduizend gulden aan zich liet uitkeren en de rest aan zijn trouwe penningmeester.

Zij is ook berecht maar de rechter vindt – los van de bonus – dat er onvoldoende bewijs van opzet is. Howell had vooral misbruik van haar goedgelovigheid gemaakt, ze waren al jaren bevriend. Op de meeste punten werd ze dan ook vrijgesproken.

Zo’n 65 duizend gulden uit de fractiepot zou zijn gegaan naar de inmiddels overleden vader van Howell voor juridisch advies. Maar Howell senior had zijn hele leven als onderwijzer gewerkt en was geen jurist noch advocaat, stelt de rechter.

Ook stond nergens het eenmansbedrijf van de vader geregistreerd. Maandelijks zou Howell zijn vader 3000 gulden contant hebben betaald. Maar de adviezen van zijn vader kon hij in de rechtbank niet overleggen. Er ging ook fractiegeld naar de rijschool van zijn vrouw.

Contant voorgeschoten, in hoger beroep



Howell verdedigt zich met dat hij veel contant heeft voorgeschoten en daarna het geld terug heeft gehaald bij de partijstichting. Een positieve verklaring van twee accountants over de jaarrekeningen van de stichting laat zien dat hij niets heeft verduisterd, zegt hij.

De rechter vindt dat onvoldoende bewijs: de accountants hebben namelijk niet gecontroleerd of de facturen en kwitanties wel juist waren. Behoorlijk wat facturen en kwitanties doken ineens op toen de strafzaak al liep.

Ook de advocaat van Howell reageert na afloop dat de administratie van de partijstichting wel beter had gekund. Maar dat dat niet wil zeggen dat haar cliënt schuldig is. Ze gaan in hoger beroep.

Howell wil amper reageren op het vonnis. Of hij nog doorgaat met zijn politieke carrière, die hij tien jaar geleden begon? “Ik kan er niets over zeggen. Ik moet het eerst met mijn familie hierover hebben.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk