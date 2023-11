Democracy now! | Thursday, November 9, 2023

Vrijdag gaan de regeringen van Aruba en Curaçao in cassatie bij Hoge Raad in Den Haag tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van de eilanden om het huwelijk voor hetzelfde geslacht open te stellen. Op Aruba zijn in aanloop daarnaar marsen gehouden: door zowel voor- als tegenstanders.

Volgens het Hof is het in strijd met het discriminatieverbod. De openstelling van het huwelijk zou een belangrijke stap zijn voor de homo-emancipatie op Aruba, maar is de Arubaanse samenleving er klaar voor? Een groep christelijke leiders en hun achterban vindt van niet, maar Fundacion Orguyo ziet de steun voor de lhbti-mensen juist groeien.

In aanloop naar de cassatieberoep kwamen verschillende christelijke groepen afgelopen vrijdag bij elkaar en hielden een ‘pro-familie’-mars als tegengeluid. Hiervoor dienden ze een petitie met 18.000 handtekeningen aan de Arubaanse regering.

“Hiermee willen we de regering laten weten dat de bevolking niet mee eens is met het openstellen van het huwelijk van gelijk geslacht. We hebben niks tegen niemand, maar zo’n huwelijk opent deuren naar het beïnvloeden van onze kinderen via het onderwijs. Het wordt dan als normaal gezien”, zegt pastoor Norman Brown aan Caribisch Netwerk.

Een demonstrant legt uit dat hij protesteert omdat hij achter de principes van een traditioneel huwelijk staat. “Een huwelijk tussen man en vrouw is het ontwerp van God en dat willen we behouden”, zegt hij.

Liefde in alle vormen

Bestuurslid Julian Torres Rivas van Fundacion Orguyo legt uit dat de Diversity Walk die een dag later gehouden wordt bedoeld is om de lhbti-gemeenschap meer in beeld te brengen. Het is ook goed voor familieleden die zich zorgen maken over discriminatie dat ze ook zien dat er liefde is voor de gemeenschap, legt hij uit.

De opkomst was meer dan de stichting had verwacht. Niet alleen families en vrienden liepen mee maar ook bedrijven en instellingen lieten hun steun zien door mee te lopen. Ook parlementslid Miguel Mansur (Accion21) zegt blij te zijn met de hoge opkomst. “Niet alleen de zichtbaarheid van de lbhti-gemeenschap is mooi om te zien maar ook de steun van bondgenoten uit alle sectoren.”

“Liefde komt in alle vormen en valt niet onder een model. We moeten niet denken dat pijn en onderdrukking niet op Aruba voorkomt, vaak is dat verborgen. Dit laat zien dat we ook anders durven denken, dat zie je aan de jonge generatie die aanwezig is”, aldus een deelnemer. “Een mens is een mens, dat moeten we respecteren. Waarom zouden we niet steunen en meedoen?”, vraagt een andere deelnemer.

Bestuursvoorzitter Bruce Ponson van Fundacion Orguyo legt uit dat het een lang traject is geweest waarbij er veel discussie is geweest tussen politici en religieuze organisaties hierover. Vanuit de stichting is het uitgangspunt steeds geweest dat het om mensen gaat. “Zij willen een eigen leven kunnen inrichten met dezelfde rechten en plichten als iedereen.”

Bruce Ponson van Fundacion Orguyo



De regering van Aruba zegt in cassatie te gaan tegen de beslissing van het Hof omdat de rechter in de stoel van de regering zou zijn gaan zitten. Het bestuur van Fundacion Orguyo is naar Den Haag afgereisd om aanwezig te zijn bij de behandeling die ook live gestreamed wordt. Ook ligt er een nog wetsvoorstel van Mansur en collega-parlementariërs Misha Raymond (Raiz) en Marisol Tromp (MAS) bij het Arubaanse parlement die nog niet behandeld is in afwachting van de cassatie.

Bron: NTR/CaribischNetwerk