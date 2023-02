NTR | Golf van corruptiezaken tegen Arubaanse politici

Maar liefst zes politici op Aruba zijn betrokken bij corruptiezaken. Terwijl er vandaag een definitieve veroordeling valt voor oud-minister Paul Croes (AVP), wordt er op het eiland een nieuwe politie-inval gedaan.

Vandaag is na bijna vijf jaar de strafzaak tegen Croes (AVP) definitief ten einde. Tot aan de Hoge Raad is hij veroordeeld voor corruptie, onder meer voor het sjoemelen met arbeidsvergunningen. Hij krijgt drie jaar gevangenisstraf en mag acht jaar lang niet actief zijn in de politiek.

De politicus zei al vanaf het begin van deze corruptiezaak dat wat hij heeft gedaan, iets is wat ‘alle politici op Aruba’ doen. Een argument dat ook een andere verdachte politicus gebruikt.

Nieuwe invallen op Aruba

Niet alleen oppositiepartij AVP is betrokken bij corruptieschandalen, maar ook de huidige regeringspartij MEP en de kleinere partij POR.

De autoriteiten hebben vandaag opnieuw vier invallen gedaan op Aruba. Het gaat vermoedelijk om corruptie met dienstcontracten die oud-minister Chris Romero heeft afgesloten. Romero is partijgenoot van de huidige premier Evelyn Wever-Croes (MEP). In haar eerste kabinet was hij de minister voor transport, communicatie en landbouw.

Verschillende corruptiezaken nu bij de rechter

Er lopen nog meer strafrechtelijke onderzoeken. In de komende maanden worden bovendien twee rechterlijke uitspraken verwacht.

Oud-minister Benny Sevinger (AVP) hoort dit kwartaal de rechter uitspraak doen in de grote corruptiezaak Avestruz. Hij wordt verdacht van het sjoemelen met overheidsterreinen tijdens het kabinet van oud-premier Mike Eman. Ook ambtenaren en ondernemers worden verdacht van omkoping.

Sevinger werd bij de laatste verkiezingen opnieuw tot parlementslid gekozen, terwijl hij in de cel zat.

Hij gebruikt hetzelfde argument als Paul Croes, dat wat hij heeft geregeld voor ondernemers normaal zou zijn in de Arubaanse politiek.

Oduber verdacht van verduistering en omkoping

In de corruptiezaak Flamingo wordt een andere ex-minister verdacht van sjoemelen: Otmar Oduber.

Hij was minister voor onder andere toerisme in de twee AVP-kabinetten (2009 – 2016). Na onenigheid met AVP, begon hij zijn eigen partij POR. Daarmee won hij 2 zetels bij de verkiezingen van 2017.

Een paar jaar later stapt hij ineens uit de politiek. Oduber geeft dan zijn gezondheid als reden voor zijn vertrek. Niet lang daarna wordt bekend dat justitie hem verdenkt van corruptie met overheidsterreinen, van witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

Twee weken geleden heeft Oduber voor het eerst na lange tijd een persconferentie gegeven. Hij heeft verteld dat meerdere aanklachten tegen hem zijn vervallen. Alleen verduistering en omkoping staan nog overeind, aldus Oduber.

In maart uitspraak tegen Howell

Een paar dagen na de persconferentie, hoort zijn partijgenoot Alan Howell dat justitie 24 maanden celstraf tegen hem eist voor het verduisteren van bijna 200.000 aan partijsubsidie. Eind maart zal de rechter uitspraak doen.

De aanklacht van justitie was in maart 2021 voor premier Wever-Croes reden om haar eerste kabinet – dat een coalitie was tussen MEP, POR en RED – te laten vallen.

Regeringsvertegenwoordiger Den Haag ook verdacht

Ook de ex-gevolmachtigde minister Guillfred Besaril (MEP) staat in de schijnwerpers vanwege corruptie.

In juni 2022 kondigde Besaril in Den Haag ineens zijn vertrek aan. Dat zou hij doen vanwege familieomstandigheden. Op dat moment liep er bij het Arubahuis al onderzoek naar de hoge uitgaven die Besaril zou hebben gedaan voor privé-feestjes en reisjes.

Daarnaast zou Besaril ook een woning hebben gehuurd op kosten van Arubahuis. Dat terwijl de ambtswoning die voor zijn functie is bedoeld, leeg stond.

In januari vertelde premier Wever-Croes aan het parlement dat er aangifte is gedaan en het Openbaar Ministerie nog bezig is met het onderzoek.

Bron: NTR/CaribischNetwerk