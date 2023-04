NTR | Arubaanse jongen vermoord in Nederlandse gevangenis

Radeloos van verdriet is de moeder van Nigel Hill (24) op Aruba: haar enige kind is in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel vermoord.

De verdachte is een celgenoot, die vorig jaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. “De dood van Nigel had voor duizend procent voorkomen kunnen worden.”

De 24-jarige Nigel Hill zat een gevangenisstraf uit van acht jaar voor beroving met geweld. Hij deelt een cel met Abdel Karim T. (29) die vanwege een moord op zijn huisgenoot in augustus wordt veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Volgens moeder Helga Hill zit Nigel pas sinds een paar weken samen met de man in een cel. Moeder en zoon bellen iedere dag met elkaar en in één van die gespreken vertelt Nigel over zijn nieuwe celgenoot. “Hij vertelde dat die man opschepte dat hij al een keer iemand heeft vermoord en dat hij niet bang was om dat nog een keer te doen.”

Volgens zijn moeder wist Nigel helemaal niet dat zijn celgenoot tbs heeft gekregen. “Nigel merkte ook niks van de psychische problemen van die man.”

‘Ik wil dat dit nooit meer gebeurt’

Na de moord mogen de gedetineerden hun familie op de hoogte stellen van het trieste incident. Maar de telefoon van Nigels moeder op Aruba blijft stil. Pas na twee dagen staan agenten van Interpol bij haar in de tuin. Als ze het nieuws hoort over haar zoon, weet ze zich geen raad. Nigel was haar enige kind.

Op 29 maart, twee weken na de moord zou hij 25 jaar worden. En ook al zit haar kind ver weg in een Nederlandse cel, elk jaar versiert Helga op de verjaardag van haar zoon het huis met ballonnen. Ook dit jaar, want het leven van haar zoon mag niet zomaar voorbij zijn.

Daarom wil ze in al haar wanhoop en verdriet haar verhaal vertellen. Het is voor haar onbegrijpelijk dat justitie ervoor kiest om mensen die een tbs-maatregel hebben voor moord samen met iemand anders in een cel te plaatsen.

Helga Hill wil dat de politiek ingrijpt om herhaling te voorkomen. “De gevangenis had de dood van mijn zoon voor duizend procent kunnen voorkomen. Ik wil dat dit met niemand meer gebeurt. Nooit meer, in geen enkele gevangenis.”

Veel vragen nog onbeantwoord

De moeder kan het verdriet en de machteloosheid bijna niet in woorden vatten. En ze zit vol met vragen waarop ze van justitie in Nederland geen antwoord krijgt. Waarom zat haar zoon met een tbs’er op een cel? En waarom duurde het twee dagen voordat ze van de dood van haar zoon op de hoogte is gebracht? “Ze hebben mijn gegevens en kunnen niet zeggen dat ze niet wisten wie zijn moeder is. Ik ben ontzettend boos.”

Caribisch Netwerk heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om commentaar gevraagd. Een woordvoerder van DJI zegt het verschrikkelijk te vinden wat er met Nigel is gebeurd. Maar op andere vragen komt geen antwoord. “Wij gaan niet in op individuele zaken vanwege privacy.”

De gevangenis zegt dat er twee onderzoeken lopen. “Na het overlijden van de gevangene is er een intern onderzoek naar de toedracht en er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek.”

Volgens de woordvoerder weten gedetineerden niet met wie ze op een cel worden geplaatst. “Het is de gevangenisdirecteur die bepaalt of een gedetineerde met een ander in een cel wordt geplaatst.”

Criminoloog Miranda Boone zegt tegenover de NOS niet verbaasd te zijn dat het nu is misgegaan. “Ik vind dat we gewoon hele grote risico’s nemen. Die contra-indicaties zijn niet hard en tbs is geen contra-indicatie.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk