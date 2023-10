NOS | Joran van der Sloot terug naar Peru na bekentenis over Natalee Holloway in VS

Joran van der Sloot is op weg naar de gevangenis in Peru na zijn tijdelijke uitlevering aan de Verenigde Staten, melden Amerikaanse media.

Hij werd in juni naar de VS gebracht vanwege aanklachten rond de verdwijning van de Amerikaanse studente Natalee Holloway, in 2005 op Aruba.

Van der Sloot (36) bekende in de VS dat hij Holloway heeft vermoord, een verklaring die door de FBI als “geloofwaardig” is bestempeld. De bekentenis was onderdeel van een deal met justitie in een afpersingszaak.

De Nederlander beloofde in 2010 de familie van Holloway in ruil voor geld te vertellen waar het lichaam van de studente lag. Moeder Beth Holloway maakte 25.000 dollar over. Op de plek die Van der Sloot aanwees, werd niets gevonden.

Voor die afpersing kreeg Van der Sloot twintig jaar cel opgelegd, maar die mag hij gelijktijdig uitzitten met zijn celstraf in Peru. In dat land is hij veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor de moord op de studente Stephany Flores in 2010. Alleen als hij in Peru vervroegd wordt vrijgelaten, moet hij het resterende deel van zijn straf in de VS uitzitten.

Verjaard

Het Openbaar Ministerie op Aruba liet na de bekentenis weten dat het overweegt om Van der Sloot alsnog te vervolgen. Op het Caribische eiland geldt een verjaringstermijn van twaalf jaar voor doodslag, in het geval van moord is dat niet zo.

Of er in deze zaak sprake is van moord of doodslag en of er juridische stappen gezet kunnen worden, moet blijken uit rechtbankdocumenten die het Arubaanse Openbaar Ministerie heeft opgevraagd bij justitie in de VS. Het OM op Aruba zei dat de zaak “nooit gesloten” is.

