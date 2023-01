AntilliaansDagblad | Succesvolle hersenoperatie

Oranjestad – Het Horacio Oduber Hospital (HOH) heeft eerder deze maand voor het eerst met succes een operatie uitgevoerd waarbij een hersentumor is verwijderd. De operatie was mogelijk omdat de Nederlandse neurochirurg Pierre Robe op het eiland was en het operatieteam kon begeleiden bij deze urgente operatie.

Het HOH werkt sinds 1 januari officieel samen met het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. De samenwerkingsovereenkomst is vorig jaar in november gesloten. Chirurg Robe kwam in januari naar Aruba, om in het kader van deze overeenkomst de eerste stappen van samenwerking te zetten. Het doel van zijn werkbezoek was om te kijken naar de noodzaak om patiënten naar het buitenland te sturen voor een behandeling.

Tijdens zijn bezoek kwam bij de Spoedeisende Hulp van het HOH een patiënt binnen die dringend moest worden geopereerd. De Arubaanse chirurg Yuri Casseres doet zijn relaas. De patiënt had een hersentumor en die veroorzaakte veel pijn. Een operatie was urgent. Het HOH heeft echter niet eerder zo’n operatie uitgevoerd. Tot nu toe werden patiënten naar het buitenland gestuurd. Omdat neurochirurg Robe toevallig op Aruba was en beschikbaar om bij de operatie te zijn, kon de patiënt door het HOH worden geholpen. Voor het operatieteam was dit een speciaal moment, zo laat het HOH weten.

Chirurg Robe begeleidde het operatieteam en gaf instructies. Hij merkte dat het operatieteam het leermoment goed oppakte. De operatie is goed verlopen en Robe is blij dat hij heeft kunnen bijdragen. ,,De samenwerkingsovereenkomst heeft hiermee een direct gevolg kregen en ik kan nu uit eigen ervaring spreken over de manier waarop het HOH werkt.” Volgens Robe functioneert het ziekenhuis behoorlijk efficiënt en is goed georganiseerd. De arts waardeerde ook hoe de patiënten worden begeleid.

Ziekenhuisdirecteur Jacco Vroegop vindt dat de inzet van Robe heeft laten zien dat de samenwerking met het UMC een correcte beslissing is geweest. ,,Dit geeft een zichtbare impuls aan de kwaliteit van de zorg. Patiënten krijgen meer mogelijkheden om de vereiste zorg op Aruba zelf te krijgen.”

Het standpunt van het HOH is dat het voor patiënten fijner is om tijdens het herstelproces omringd te zijn door familie. De inzet van Robe heeft ook een positieve impact gehad op het Arubaanse team van neurochirurgen.

