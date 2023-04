AntilliaansDagblad | Steun voor Benny Sevinger

Santos do Nascimento stapt op

Oranjestad – Een meerderheid van de partijraad van AVP heeft maandagavond steun voor parlementariër Benny Sevinger uitgesproken.

Parlementslid Ryçond Santos do Nascimento besloot vervolgens om de groene oppositiepartij te verlaten.

Partijleider Mike Eman wilde na afloop van de partijraad niet reageren op het vertrek van zijn collega. ,,Het is aan hem om een beslissing te nemen en dit publiekelijk bekend te maken.” Ook Santos do Nascimento stond op dat moment de pers niet te woord, maar koos ervoor om later met een reactie te komen. Santos do Nascimento heeft gisteren aan NoticiaCla bevestigd dat hij uit de AVP stapt en als onafhankelijk parlementariër verder gaat.

Over de steun voor Sevinger wilde Eman wel iets zeggen. Hij bevestigde dat de meerderheid Sevinger steunt. ,,Ze zien dat hij veel zaken heeft gewonnen en geloven in zijn onschuld. De AVP is ervan overtuigd dat Sevinger in hoger beroep volledig vrijuit gaat”, aldus de partijleider.

Los van de personele problemen binnen de AVP, heeft de partijraad maandagavond ook een duidelijke boodschap afgegeven aan de eigen fractieleden.

,,We maken ons zorgen over de huidige situatie op Aruba. Er is veel armoede en de bevolking gaat het nog zwaarder krijgen”, zei Eman. ,,De partijraad ziet echter ook dat er veel onderling wordt gediscussieerd. Dat moet stoppen. In plaats van te discussiëren, kunnen we ons beter richten op wat er moet gebeuren om die armoede te bestrijden”, aldus Eman. Dat is de boodschap die de fractie heeft gekregen.

