AntilliaansDagblad | Richtlijnen voor verhuur vakantiewoningen

Oranjestad – Brancheorganisatie Vacation Rental Professionals Aruba (VRPA) komt met tien aanbevelingen om de markt van vakantiewoningen te reguleren. ,,Deze toerismebranche draagt met bijna 1 miljard florin bij aan de lokale economie en is daarmee een belangrijke economische pilaar.”

Dat stellen VRPA-leden Sjoerd de Vries, Alex Cybul en Alberto Perret. Steeds meer woningen worden gebruikt als vakantiewoning. Dit is niet alleen een ontwikkeling op Aruba, maar een trend die wereldwijd zichtbaar is. ,,Om deze toerisme-industrie verantwoord en duurzaam te laten groeien, is regulering noodzakelijk. Daar dragen we met VRPA graag aan bij.”

In een persverklaring legt de VRPA uit wat hun tien aanbevelingen zijn. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen samen met Dennis Goedheid, die al meer dan tien jaar vanuit Florida actief is op deze markt. Hij heeft onderzoek gedaan naar een verantwoorde manier om vakantieverhuur georganiseerd te laten groeien.

Een van de aanbevelingen is om met een vergunningensysteem of licentiesysteem te komen. Een deel van deze licenties moet worden uitgegeven aan Arubaanse eigenaren van woningen. Met deze richtlijn haakt de VRPA in op het standpunt van de minister van Economische Zaken, Geoffrey Wever (Raiz). Hij kondigde enkele weken aan dat hij onderzoek laat doen naar woningschaarste.

,,Het is voor de Arubaanse bevolking steeds moeilijker en vooral onbetaalbaar om een eigen woning te kopen. Personen die niet op Aruba wonen, kopen woningen met als doel om het als een vakantiewoning te verhuren. Dat is een zorgelijke ontwikkeling”, zei Wever. De VRPA wil dit ondervangen met vergunningen. Het geld dat zo’n lokale licentie oplevert, zou deels moeten worden gebruikt om betaalbare woningbouw te financieren, is de gedachte van de VRPA.

Het beter betalen en innen van belastingen is een andere aanbeveling. Toeristen die een vakantiewoning huren, moeten toeristenbelasting betalen. De VRPA wil dit systeem vereenvoudigen, maar zal daarvoor afspraken moeten maken met onder andere Airbnb. Het verrekenen van deze belasting tussen Airbnb, huiseigenaren en beheerders van vakantiewoningen moet verbeteren. Als dat gebeurt, verwacht de brancheorganisatie ook dat er gelijke kansen zijn voor vakantieverhuur en traditionele hotels.

Op de lijst van aanbevelingen staat ook dat er beleid moet komen voor geluid, voor parkeren en voor afval.

De VRPA is opgericht in 2021 door een groep eigenaren van vakantiewoningen. Ze werken op een professionele manier samen en willen als collectief de belangen van de vakantiewoningen behartigen. ,,Het aantal vakantiewoningen neemt toe en is een belangrijke pilaar in de toerisme-industrie. We hebben er belang bij als deze sector op een gecontroleerde manier groeit.” Het is de visie van de VRPA dat een woning goed wordt onderhouden, dat een eigenaar bereikbaar is en in de woning wil investeren. Over twee jaar, in 2025, wil de VRPA dat 75 procent van de klanten families zijn of jonge mensen. In economische waarde van vakantieverhuur hoopt de VRPA dat de sector jaarlijks groeit met 9 procent.

Met dit voorstel verwacht VRPA dat de vakantiewoningenmarkt bijdraagt aan de Arubaanse economie.

Bron: Antilliaans Dagblad