AntilliaansDagblad | Protest vakbonden Aruba tegen prestatiemanagement

Oranjestad – ,,Jullie brood is in gevaar.” Met die woorden roepen de vakbonden Topa, SPA, Sada, FTA, Seppa en Simar hun leden op om vandaag actie te voeren. Ze zijn tegen de manier waarop de regering het prestatiemanagement wil invoeren.

Volgens NoticiaCla is het plan van de vakbonden om met de vakbondsleden vandaag om 8.00 uur te verzamelen bij het Wilhelminapark. Daarna gaat de groep in een stoet lopend naar het Bestuurskantoor.

Op Facebook circuleren twee brieven, die door vakbond Topa (ambtenaren) en vakbond Sada (douane) zijn geplaatst. Daarin staat dat de vakbonden vorige week donderdag een brief hebben gestuurd naar de minister-president met het verzoek om met haar in gesprek te gaan. Op dat verzoek is volgens de vakbonden niet gereageerd.

De vakbonden hebben afgelopen maandag besloten om de regering een ultimatum te stellen, waarop binnen 2x 24 uur moest worden gereageerd. In de brief aan de vakbondsleden werd ook gezegd dat, mocht de regering ook niet reageren op dat ultimatum, dat de leden ‘zich moeten voorbereiden op actie’. ,,De gevolgen voor jou zijn groot als er geen veranderingen komen in het prestatiemanagement. Laat je dit niet gebeuren”, schrijft Topa.

Sada schrijft in hun brief dat ze verschillende pogingen heeft gedaan om de regering uit te leggen waarom het prestatiemanagement niet moet worden ingevoerd volgens de plannen die er nu zijn. ,,Helaas leverde onze inspanningen niet het gewenste resultaat op. Bereid je voor op actie, want dat gaat er zeker komen.”

