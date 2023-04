AntilliaansDagblad | ‘Prijs verlagen elektriciteit Aruba moeilijk’

Oranjestad – Elektriciteitsbedrijf Elmar heeft een dag voor het verstrijken van de deadline – die door de regering is gesteld – aan de bevolking laten weten dat de tarieven ‘niet makkelijk kunnen worden verlaagd’. Directeur Anthony Irausquin zegt bovendien dat de tariefsverhoging vorig jaar augustus voor ‘minimaal’ zes maanden was ingevoerd en ‘niet voor maximaal zes maanden’.

Hij zegt dit in een videoboodschap die Elmar donderdagavond op sociale media heeft geplaatst. De videoboodschap is ook via Whatsapp verspreid. Irausquin zegt dat hij namens Elmar speculaties wil ophelderen. ,,Vorig jaar juli gaf de minister goedkeuring om de water- en elektriciteitstarieven te verhogen. Het ging om een periode van minimaal zes maanden. Er is hierover veel correspondentie tussen WEB en de minister. Over de afgesproken termijn is nu een meningsverschil. Wij zeggen dat er geen maximale periode is afgesproken.”

De reden voor de prijsverhoging, zegt de Elmar-directeur, is dat WEB de kosten niet meer kon dragen. Het bedrijf moest de tarieven verhogen die ze aan Elmar rekenen. ,,Het is dus nu aan WEB om te bepalen of hun tarieven weer kunnen verlagen.”

De minister van Economische Zaken,Geoffrey Wever (Raiz) heeft een paar dagen geleden Elmar voor het blok gezet. Het bedrijf moet uiterlijk vrijdag om 12.00 uur met een voorstel komen om de tarieven te verlagen. Directeur Irausquin zegt dat dit voor Elmar heel moeilijk is. ,,Het ligt niet aan ons, het ligt aan WEB die aan ons doorberekent. Wij berekenen door aan de klant wat WEB ons doorberekent.”

Als WEB de tarieven niet verlaagt en Elmar moet de tarieven wel verlagen, dan zal dat ‘grote financiële gevolgen voor Elmar hebben’, waarschuwt Irausquin. ,,Ik heb gesproken met Robert Croes van WEB en zij waren donderdagavond nog bezig om te berekenen wat ze met de tarieven kunnen doen. Ik heb tegen WEB gezegd dat wij – Elmar – heel snel duidelijkheid moeten krijgen, zodat wij kunnen voldoen aan het verzoek van de regering.” Het verlagen van de tarieven is volgens Irausquin niet binnen een paar dagen geregeld.

De bedrijfsvoering van Elmar is gebaseerd op een winst van 8 miljoen tot 10 miljoen florin per jaar. ,,Dit is het bedrag dat Elmar nodig heeft om te kunnen draaien en het netwerk te onderhouden. Het geld is ook nodig voor de drie gebouwen, de zeven substations en de 500 trafohuizen.

Bron: Antilliaans Dagblad