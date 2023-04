AntilliaansDagblad | Opnieuw woningnood studenten Aruba

Oranjestad – Arubaanse studenten die naar Nederland gaan, zullen dit jaar opnieuw worden geconfronteerd met woningnood. Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) kreeg die boodschap tijdens haar werkbezoek aan het Arubahuis.

Het Arubahuis is een departement van de regering en valt onder het ministerie van Wever-Croes. De premier was de afgelopen dagen in Nederland en bracht onder andere een bezoek aan het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Aruba, wat de officiële naam van het Arubahuis is. Ze hoorde daar over de uitdagingen die er op woninggebied aankomen.

,,Nederlanders hebben zelf al moeite om een woning te vinden. Dat geldt zeker voor studenten die uit Aruba komen. Wie nog niet is ingeschreven, zal het erg lastig krijgen om huisvesting te vinden”, zo verwoordt de premier de boodschap vanuit het Arubahuis.

Het Arubahuis is niet verantwoordelijk voor het vinden van woonruimte voor studenten. Ze kunnen wel helpen met informatie en studenten aangeven waar ze kunnen zoeken. De premier heeft hierover afspraken gemaakt met de Gevolmachtigde minister, Ady Thijsen (MEP). Ze zal ook in overleg gaan met de minister van Onderwijs, Endy Croes (MEP).

Onderwijs was niet het enige thema waarover de premier in Den Haag sprak. Het thema van de reorganisatie en de herstructurering van het Arubahuis is ook aan de orde gekomen. Volgens Wever-Croes zullen er nog veel overleggen nodig zijn om dit goed af te handelen. Ze laat weten dat de gesprekken in de goede richting gaan.

De premier heeft ook het personeel van het Arubahuis ontmoet. ,,De medewerkers zijn zeer gemotiveerd”, concludeert Wever-Croes.

Bron: Antilliaans Dagblad