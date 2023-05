AntilliaansDagblad | Nederlands bezoek in Korrektie Instituut Aruba (KIA)

Oranjestad – De Nederlandse minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft een bezoek gebracht aan het Korrektie Instituut Aruba (KIA). ,,Een duidelijk verschil met de gevangenissen die ik in Nederland heb bezocht”, zo ervoer hij.

Nederland biedt Aruba hulp om een nieuwe gevangenis te bouwen. Weerwind is deze week op de ABC-eilanden om kennis te maken met de lokale rechtshandhaving, het gevangeniswezen en de samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties. Op Aruba sprak de minister in het Bestuurskantoor met premier Evelyn Wever-Croes (MEP) en met Justitieminister Rocco Tjon (MEP). Het rapport van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) kwam ter sprake en dan met name de aanbevelingen die zijn gedaan. ,,We hebben aangekaart dat we kampen met een personeelstekort binnen justitie en dat er problemen zijn op het gebied van detentie”, zegt Tjon.

Het ministerie van Justitie heeft als planning om het dossier KIA in september af te ronden. Daarna kan worden begonnen met het bouwen van een nieuwe gevangenis, aldus de Arubaanse bewindsman. Na het gesprek in het Bestuurskantoor vertrok de delegatie naar San Nicolas, waar ze de gevangenis bezochten. Weerwind kon zelf ervaren hoe de staat van het KIA is.

Op LinkedIn publiceerde de Nederlandse minister een reactie op zijn bezoek aan KIA. ,,Tijdens de rondleiding zag ik dat er veel onderhoud nodig is. Met geld alleen kom je er niet. Juist ook creatieve oplossingen en een goede samenwerking zijn nodig. Bijvoorbeeld met de hulp van de gevangenen zelf. Zo krijgen zij de kans om een vak te leren, terwijl het gebouw wordt opgeknapt. Een win-win situatie.” Weerwind vindt het belangrijk dat gevangenen een vak leren voordat ze weer vrijkomen. ,,Daar wordt bij het KIA volop op ingezet. Het personeel is hier open en vriendelijk, en ik ben onder de indruk van de manier hoe verschillende regimes worden gemanaged.”

De minister van Rechtsbescherming lijkt het een goed idee om vaker een bezoek te brengen aan de gevangenissen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. ,,We zien dan de mogelijkheden die er zijn om sommige regels voor gevangenissen in Europees Nederland ook toe te passen in ons Caribisch deel.” Hij vond het een bijzondere ervaring om een kijkje te nemen in de gevangenis. ,,Het is belangrijk om te blijven kijken naar manieren waarop we de levens van gevangenen kunnen verbeteren en ze kunnen voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving.”

