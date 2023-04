AntilliaansDagblad | Knieprothese primeur bij HOH

Oranjestad – Drie Arubaanse patiënten hebben een volledig op maat gemaakte knieprothese geïmplanteerd gekregen. De operatie is een primeur voor het Horacio Oduber Hospital (HOH), voor Caribisch Nederland en voor de regio.

Dat zegt het HOH in een persverklaring. Orthopedisch chirurg Patrick Haimé voerde de operaties uit, in samenwerking met orthopedisch chirurg Peter Wartmann. Wartmann werkt in de befaamde Zwitserse Hirslanden Kliniken, waar hij al zo’n 300 protheses bij patiënten heeft geplaatst. Het gaat specifiek om de Symbios-prothese.

Deze knieprothese wordt 3-D geprint op basis van CT-beelden van de knie van de patiënt. De zaagmallen zijn ook volledig op maat gemaakt. Hierdoor past de ‘nieuwe’ knie bij de patiënt als gegoten en lijkt het als ware zijn oorspronkelijk knie. Dit bevordert het herstel en de patiënt heeft vrij snel na de operatie weer de bewegingsvrijheid terug. Een ander voordeel is dat voor de operatie veel minder instrumenten en materialen nodig zijn. Dit helpt het ziekenhuis in zijn duurzaamheidsdoelstellingen en geeft bovendien de patiënt veel minder infectierisico’s.

De prothese implanteren is volgens het HOH een goed voorbeeld van innovatie die een verhoging van de kwaliteit van leven geeft.

Chirurg Haimé legt het verschil uit. ,,Normaal gesproken zet men een prothese in die een standaardmaat heeft. De Symbios-prothese wordt helemaal op maat gemaakt en is dus speciaal ontworpen voor de patiënt. Zie het als het verschil tussen een confectiekledingstuk en een op maat gemaakt kledingstuk. Deze prothese zorgt ervoor dat de knie van de patiënt beter functioneert. Ik hoop nog heel veel patiënten met deze prothese gelukkig te maken”, aldus Haimé.

Wartmann was ervan onder de indruk dat Aruba het eerste land buiten Europa is waar deze prothese werd geïmplanteerd. ,,Het is een mooie ervaring bij deze operatie te kunnen assisteren.”

De directeur van het ziekenhuis, Jacco Vroegop, is blij met de positieve stap. ,,We verbeteren de kwaliteit voor onze patiënten. Ik ben blij dat de samenwerking tussen alle medewerkers die hierbij betrokken zijn, zo ontzettend soepel is verlopen. Een glimlach bij het personeel en bij de patiënten, dat maakt mij zeer gelukkig.”

Hans van den Berg is werkzaam bij het bedrijf dat de protheses maakt. ,,Je kunt de maat van een prothese zien als een soort schoenmaat. Als deze te klein is dan doet het pijn, maar ook als hij te groot is zal het pijn veroorzaken. Deze prothese is perfect ontworpen om zich aan te passen aan het gehele bot, afhankelijk van de anatomie van de patiënt. We maken een scan, een digitale foto van het bot. Daarna berekent de computer de specifieke maat van de prothese en print deze. Elke prothese is uniek en wordt expliciet voor de patiënt in kwestie ontworpen.” Van de Berg laat weten dat het bedrijf in Europa al meer dan 15.000 patiënten met deze knieprothese heeft geholpen. ,,En nu dus ook 3 patiënten buiten Europa, op Aruba.”

