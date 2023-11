Ingezonden | MAN gaat PINnen…

Oranjestad – De Arubaanse coalitiepartijen MEP en Raiz van het kabinet-Wever-Croes II zijn benieuwd naar de formatie in Nederland. ,,Als dat is afgerond, krijgen we een idee over de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden.”

ARUformatiePremier Evelyn Wever-Croes (MEP) en vicepremier Ursell Arends (Raiz) lieten woensdagavond in een eerste reactie aan NoticiaCla weten dat de Arubaanse regering de uitslag van de Tweede Kamer-verkiezingen respecteert.

De minister-president feliciteerde de winnaars. ,,We wachten nu op de formatie. Het is ons doel om het beste voor Aruba te bereiken en daar gaan we mee door.”

AVP-partijleider Mike Eman gaf aan het Antilliaans Dagblad zijn eerste reactie. Hij voorziet een tijd van onrust, waarin veel veranderd wat voor de mensen vertrouwd was. ,,Deze uitslag benadrukt opnieuw dat de politiek nauw contact moet houden met de gewone mensen, hun zorgen en wensen. Voor Aruba is het nog afwachten wat de betekenis van deze uitslag is. Ik herinner me positieve ontmoetingen met Geert Wilders tijdens zijn vakantie op Aruba toen ik minister-president was. We hadden toen een constructief gesprek over de relatie met Nederland. Misschien staan deze positieve herinneringen nog steeds op zijn netvlies.”

Eman feliciteert Frans Timmermans en de Pvda/GroenLinks, Pieter Omtzigt en de NSC en Caroline van der Plas met de BBB. ,,Het CDA blijft onze zusterpartij. Ik heb het volste vertrouwen in het inspirerende leiderschap van de jonge nieuwe leider Henri Bontenbal, met wie ik recent nog heb gesproken.”

NoticiaCla vroeg de andere oppositiepartijen om een eerste reactie.

Partijleider Miguel Mansur (Accion21) vindt de uitslag voor Aruba een moment van reflectie. ,,De meerderheid van de kiezers in Nederland heeft gekozen voor een extreemrechtse partij. We interpreteren deze uitslag als een wens om de manier waarop het land wordt geregeerd, radicaal te veranderen.” Mansur zegt dat de Arubaanse regering nu een constructieve manier zal moeten zoeken om met het nieuwe Nederlandse kabinet samen te werken. ,,Zeker als het om partijen gaat die de Caribische eilanden uit het Koninkrijk willen hebben.”

Partijleider Marisol Lopez-Tromp (MAS) vindt de verkiezingsuitslag niet verrassend. Dat de kiezers meer naar rechts schuiven, was volgens haar al langer zichtbaar. ,,De Nederlandse bevolking wil dat de regering meer aandacht heeft voor Nederlandse problemen. Het wordt een interessante formatieperiode.”

Partijleider Rycond Santos Do Nascimento (Lucha pa Reforma en in het parlement als onafhankelijk Statenlid) vindt dat de verkiezingsuitslag duidelijk maakt dat de Nederlandse bevolking de traditionele politiek beu is. De kiezer heeft gestemd op mensen die moed hebben getoond om tegen de eigen regering in te gaan, zoals Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Volgens Santos Do Nascimento pakken Geert Wilders en Omtzigt de traditie op die wijlen Pim Fortuyn heeft achtergelaten toen hij werd vermoord.

