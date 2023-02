AntilliaansDagblad | Aruba: In cassatie tegen homohuwelijk

Oranjestad – De Arubaanse regering heeft besloten om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie dat paren van hetzelfde geslacht met elkaar moeten kunnen trouwen. ,,Geen makkelijke beslissing, mede omdat een wetswijziging op dit gebied al bij het parlement ligt en in een vergevorderd juridisch stadium is.”

Dat heeft de regering gistermiddag in een persverklaring laten weten. Het Hof deed op 6 december 2022 twee uitspraken, waarvan één casus was aangespannen op Aruba door de Fundacion Orguyo Aruba en twee vrouwen tegen het Land Aruba. De andere zaak betrof een casus op Curaçao. Het Hof concludeert in beide uitspraken dat uitsluiting van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht in strijd is met het discriminatieverbod.

De Arubaanse regering heeft de tijd genomen om juridisch advies in te winnen over het innemen van een standpunt om wel of niet in cassatie te gaan. Dit ‘cassatie-advies’, zoals de regering het verwoordt in de persverklaring, bestond uit twee delen. Het is de regering aanbevolen om in cassatie te gaan tegen het punt dat de rechtbank is ‘gaan zitten op de stoel van de regering’.

De regering heeft echter ook het advies gekregen om niet in cassatie te gaan tegen het punt dat stellen van hetzelfde geslacht moeten worden uitgesloten om met elkaar te kunnen trouwen. De reden is, aldus de regering, dat de grondwet van Aruba geen discriminatie toestaat.

Op basis van dit advies heeft de Arubaanse regering de beslissing genomen om tegen het eerste punt in cassatie te gaan. ,,Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen of de manier correct is waarop de rechtbank inhoud heeft gegeven aan de rechtsvormende taak”, zo luidt het argument.

De regering laat in de verklaring weten dat het geen makkelijke beslissing was. Vlak nadat de uitspraak bekend werd, dienden oppositiepartijen Accion 21, Raiz en MAS een initiatiefwetsvoorstel in dat het paren van hetzelfde geslacht toestaat om te trouwen. Dit wetsvoorstel ligt bij het parlement en is in een ‘vergevorderd juridisch stadium’ om te worden behandeld, aldus de regering. Het is aan het parlement om de datum van de behandeling te bepalen.

Het Antilliaans Dagblad berichtte op 7 december 2022 over de uitspraak van het Hof. De vonnissen betekenen niet dat het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao direct wordt opengesteld. ,,Eerst moet worden afgewacht of de partijen in cassatie gaan, en zo ja, wat de Hoge Raad in Nederland erover beslist”, aldus het Hof. Op Aruba kunnen op dit moment alleen personen van verschillend geslacht met elkaar in het huwelijk treden.

Bron: Antilliaans Dagblad