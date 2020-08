Koninkrijk.nu | ‘Commissie Goedgedrag’ buigt zich over motie om slavernij als misdaad tegen de mensheid te erkennen

Den Haag – Voor het antwoord op de vraag of de Nederlandse rol in de slavernij en slavenhandel een misdaad tegen de mensheid was heeft minister Kajsa Ollongren (BZK) advies gevraagd aan de Dialooggroep Slavernijverleden onder leiding van Frits Goedgedrag.

Dat meldt de bewindsvrouw in een brief die ze vandaag naar de Eerste Kamer heeft gestuurd waarin ze ingaat op een motie van die strekking. Die werd in maart ingediend door het Eerste Kamerlid Peter Nicolaï (Partij voor de Dieren), maar is – na te zijn ontraden – nog niet in stemming gebracht.

,,Gezien de taak van het adviescollege (de Dialooggroep Slavernijverleden; red), leek het mij passend om het verzoek verwoord in de motie door te geleiden naar dit adviescollege en hen te vragen dit verzoek te betrekken bij de dialoog, en het adviescollege ruimte te bieden om hiervoor wetenschappers te benaderen”, aldus Ollongren.

In de motie Nicolaï wordt de regering verzocht na te gaan of er reden bestaat om – net zoals in Frankrijk – bij wet de slavernij en de slavenhandel als een misdaad tegen de menselijkheid aan te merken, en om na te gaan of in diezelfde wet de oprichting en instandhouding van een Nationaal Monument Slavernijverleden, een Kenniscentrum Slavernijverleden en een Slavernijmuseum dient te worden gegarandeerd.

De Dialooggroep Slavernijverleden gaat een reeks ‘gesprekstafels’ organiseren over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving.

,,Het doel van de gesprekken is gericht op verbinding en een bredere erkenning van dit gedeelde verleden”, aldus Ollongren. De uitkomsten worden in de loop van volgend jaar verwacht.

Bron: Koninkrijk.nu