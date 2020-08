Ingezonden | Wie een hond wil slaan..

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Winnie L. Tanasale aan het woord.

Mevrouw Moses, Op u is van toepassing: wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok. Het houden van ‘grudges’ kost erg veel energie. Die energie kunt u beter gebruiken op een constructieve manier in het belang van Curaçao.

U zegt niet mee te doen met de andere leden van de oppositie, maar dat doet u wel, gegoten in een geraffineerd misleidend jasje. Word wakker. Open uw ogen. U bent absoluut niet bezig in het belang van Curaçao.

Met uw opleiding zou u tot zoveel meer in staat moeten zijn op een constructieve manier. Het is heel makkelijk om de schuld van eigen falen op een ander te gooien. Dat zegt wel iets over de mentaliteit van de persoon. Leiderschap en verantwoordelijkheidsbesef zijn helaas ver te zoeken.

Winnie L. Tanasale,

Curaçao