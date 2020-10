Ingezonden | Waar is deze regering mee bezig?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Opsomming: het weekend van 3-4 oktober telden we 42 besmettingen, daarna 29 en 27, kortom, het loopt dus rap op. De informatie die deze regering aan de burger verstrekt is uitermate summier, de burger mag lezen ‘slechts’ zoveel nieuwe gevallen zijn te herleiden naar bestaande besmettingen, dan weer een importgeval en de rest is meestal gewoon niet te herleiden.

Mag ik als burger vragen waar deze regering mee bezig is om 20.000 toeristen toe te laten en notabene de VS open te gooien waar mensen dagelijks bij bosjes neervallen? We waren na de lockdown op de goede weg, weinig besmettingen, we gingen de goede kant op tot 1 juli 29 besmettingen, 1 persoon helaas overleden en prompt na 1 juli jl. blijft het aantal besmettingen stijgen.

Deze regering speelt met de levens van oudere mensen, en mensen die al ernstige gezondheidsproblemen hebben. Geef de burger nu een keer duidelijke informatie in plaats van dagelijks te bazelen en zorg ervoor dat doven en slechthorenden ook weten waar het over gaat.

In het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens met een beperking staat dat noodinformatie toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Maar daar doen we niets mee.

Josef Martina,

Curaçao