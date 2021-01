Ingezonden | Verwaarloosde wegen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marcel Sommer aan het woord.

Minister mevrouw Jesus-Leito was content dat ze met wat asfalt gaatjes liet vullen voor een schamel bedragje. Er zijn ambtenaren die als taak hebben om de conditie van de wegen door te geven aan haar, middels rapporteringen. Overigens, haar roots liggen op Bandabou, namelijk Cas Abao.

Niettegenstaande dit feit, verwaarloost ze de wegen naar Lagun, bij Wacawa en op Westpunt, De gaten zijn nog even groot en talrijk. Ondanks de rapportages, ondanks haar verheugdheid.

Praatjes vullen geen gaatjes. Hoe was het ook al weer: we zijn na vijf maanden weer dushi in plaats van sushi? Wel mijn dushi ‘pushi’ is nog even sushi. Lees bij ‘pushi’: Curaçao.

Vandaar dat ik een glaasje appeldam wijn ga drinken van Rio Canario, alwaar de ongelikte Berghuis zich een kriek lacht om die J. de L.

Marcel Sommer,

Curaçao