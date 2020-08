Ingezonden | Van respectvol tot respectloos!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Remko Bicentini aan het woord.

De afgelopen dagen waren tot nog toe de zwaarste uit mijn leven. Zwaar omdat ik teleurgesteld ben in mensen waar ik diep respect en vertrouwen in had. Zwaar ook omdat mijn droom om samen met de spelersgroep en staf ons te kwalificeren voor het WK in Qatar uiteenspatte.

Ik heb de afgelopen dagen vol ongeloof rondgelopen en nagedacht hoe dit nou zo heeft kunnen gebeuren. Waar is het fout gegaan? Wat had ik anders moeten doen? Nog steeds heb ik geen enkele verklaring voor deze mokerslag die de bond mij heeft gegeven. De enorme steun die ik heb gekregen van spelers en staf sterken mij in het geloof dat er een uiterst onfris spelletje is gespeeld. Door de voetbalbond van Curaçao maar zeker ook door Guus Hiddink. In dit bericht geef ik uitleg wat er is gebeurd.

Ik ben 14 jaar werkzaam bij de voetbalbond van Curaçao. Ik ben assistent-bondscoach geweest vanaf 2011 en heb met drie verschillende bondscoaches gewerkt. Toen de voetbalbond mij in 2016 vroeg om, na het vertrek van Patrick Kluivert, de rol van bondscoach op me te nemen was ik enorm vereerd. Ik hou van Curaçao en om bondscoach van dat land te zijn is een droom die uitkwam.

Sinds 2016 hebben we met het nationale team geweldige successen behaald die uniek zijn in de geschiedenis van Curaçao. We zijn Caribisch kampioen geworden, we hebben de Caribbean Cup gewonnen, de Kings Cup in Azië gewonnen en hebben ons drie keer op rij gekwalificeerd voor de Gold Cup.

Mijn contract is in 2019 door de voetbalbond verlengd t/m het WK 2022 in Qatar. Onze focus was voor 100% gericht op kwalificatie voor dat WK. En ik ben er heilig van overtuigd dat als we zo door waren gegaan, deelname aan het WK in Qatar heel realistisch en haalbaar was.

Dat wordt me nu allemaal ontnomen en dat is moeilijk te accepteren. Want vrijdagavond jl. werd wereldkundig gemaakt dat Guus Hiddink de nieuwe bondscoach en technisch directeur van Curaçao wordt. Mijn dochter kwam als eerste met dat bericht. In de berichtgeving werd niets gezegd over mijn positie en over de reden waarom Hiddink het roer ging overnemen. Ik heb in de jaren als bondscoach louter positieve feedback gehad van de voetbalbond. De resultaten waren goed en er was geen enkele reden tot klagen. Ook heb ik nooit signalen gekregen dat ik zaken anders zou moeten doen of aanpakken. Louter positivisme.

Zeer teleurgesteld in Guus Hiddink

Zelf heb ik de bond meerdere malen laten weten dat ik het wel prettig zou vinden om een professioneel klankbord te hebben. Een adviseur waar ik af en toe mee zou kunnen sparren. De resultaten van Curaçao zijn weliswaar goed maar het kan altijd beter en dan moet je open staan voor feedback of adviezen van gelouterde mensen.

Ik heb toen bijvoorbeeld de namen genoemd van Louis van Gaal, Bert van Marwijk en Guus Hiddink. Via Eric Gudde (directeur betaald voetbal KNVB) heb ik uiteindelijk zelf contact gelegd met Guus Hiddink. Ik had diep respect voor de staat van dienst van Hiddink en wat hij, zeker ook als bondscoach, heeft neergezet.

Ik heb toen in februari van dit jaar bij Guus Hiddink thuis een uiterst open en informeel gesprek gehad. Een gesprek waar ik aan Guus heb gevraagd of hij een rol van adviseur zag zitten. We hebben het toen o.a. gehad over zijn adviseursrol bij PSV en hij gaf voorbeelden hoe hij die rol daar invult. Ik heb hem verteld dat ik tot 2022 bondscoach zou zijn en graag met iemand zou willen sparren als dat nodig is. Dat begreep hij. Er is geen moment gesproken over een ander onderwerp dan een mogelijke adviseursrol van Hiddink. Hiddink heeft helemaal niks gezegd over zijn nieuwe rol of over mijn rol als hij bondscoach zou worden. Helemaal niks.

Ik heb hem juist gevraagd of hij adviseur wil zijn waarbij ik als bondcoach de eindverantwoordelijkheid behoud. En ik heb daarbij verwezen naar het PSV-model. Hij gaf aan dat hij zou nadenken of hij de rol van adviseur van mij als bondscoach van Curaçao zou accepteren. ,,Ik ga er over nadenken”, was zijn letterlijke tekst aan het eind van het gesprek.

Na een paar weken voelde ik enige teleurstelling omdat ik van Hiddink nog niets had gehoord. Maar ik wilde me ook niet opdringen en heb toen verder geen contact meer met hem opgenomen.

Ik ben heel erg teleurgesteld in Guus Hiddink. Zeker toen ik hoorde in de persconferentie dat er al een deal tussen Guus Hiddink en de bond was gesloten in januari. Een maand voordat ik het gesprek met hem had over zijn evt. adviseursrol.

Guus weet bovendien ook dat ik nog een contract heb t/m het WK in Qatar 2022. Hij heeft dus een spelletje gespeeld met mij.

Van respectvol tot respectloos; dat is mijn gevoel nu over Hiddink. Als je zo’n staat van dienst hebt, en mij nog hebt gesproken in februari, dan pak je toch de telefoon en bel je me en vraag je wat er aan de hand is? Hij heeft er zeven maanden de tijd voor gehad.

De afgelopen negen maanden hadden we geen wedstrijden, ik ben nog wel meerdere keren op Curaçao geweest en ik had regelmatig contact met de bond. In al die gesprekken heb ik geen enkel signaal gekregen dat er iets aan de hand was of iets speelde.

Als een grote trainer als Guus Hiddink bijvoorbeeld als adviseur voor de bond was gaan werken, had ik dat hartstikke mooi gevonden. Dat is allemaal prima. Zelfs als ze Hiddink bondscoach hadden willen maken en mij daar als assistent bij hadden gewild had ik daar nog over nagedacht. Ik had dat niet leuk gevonden, maar zou er wel over nagedacht hebben. Want ik hou van Curaçao en ik hou van het nationale team en had graag de reis naar het WK willen afmaken met staf en spelers.

Ik las vandaag dat Hiddink nog niet heeft getekend omdat het met mij nog niet goed is geregeld. Dat is dan wel een beetje laat. Als hij geen smet op zijn blazoen wil hebben, dan zegt hij af voor deze functie. Dan pas ben je een heer van stand.

Tweemansactie voetbalbond

De beslissing om Hiddink aan te stellen komt van bondsvoorzitter Shaheen Elhage, die vorig jaar werd aangesteld. Met de vorige voorzitter heb ik al die jaren perfect gewerkt, niet voor niets werd mijn contract in 2018 met vier jaar verlengd. En toen zag ik vrijdag ineens dit nieuws. De nieuwe voorzitter had samen met zijn broer, Wallid Elhage onze bondsarts, een dubbele agenda. Het is een tweemansactie geweest, want met de rest van het bestuur heb ik vorige week nog goed contact gehad.

Ik wist dat beide mannen in januari contact hadden gehad met Hiddink. Maar op de vraag wat ze besproken hadden werd geantwoord: Niets bijzonders. Diezelfde vraag heb ik ook tijdens mijn gesprek in februari aan Hiddink gesteld. Is er iets afgesproken tussen u en de bond? ,,Helemaal niks”, zei Hiddink.

Vrijdagavond stuurde de bondsvoorzitter mij een bericht dat er een mail onderweg was. Die kwam uiteindelijk binnen met als onderwerp: beëindiging overeenkomst. Er stond wat uitleg in, maar dat ging nergens over. Dat de verstandhouding en communicatie met de spelers niet optimaal was, dat soort dingen. Maar als je het team gevolgd hebt de afgelopen jaren, dan weet je dat dat onzin is. We zijn één grote familie, we kennen elkaar door en door. De spelersraad is ook totaal niet gekend in de beslissing. Meerdere jongens belden me vrijdag op: ,,Dit is schandalig!” De spelers wisten van niks.

Het vervolg

De keuzes zijn gemaakt. En dat op een uiterst onprettige manier waarbij ik teleurgesteld ben in zowel de voetbalbond als in Guus Hiddink. Ik heb de afgelopen jaren alles gegeven voor het team en voor het land. We waren als team goed bezig, hadden aansprekende resultaten en groeiden in onze vorm en prestaties. We hebben een reële kans het WK te halen. En daar was ik natuurlijk graag zelf bij geweest. Ik gun de spelers uiteraard het allerbeste en zeker het WK.

Ik wens ze dan ook heel veel succes in het bereiken van dat doel. Ik wens ook alle supporters en het hele volk van Curaçao het allerbeste en hoop van harte dat de

WK-droom uit gaat komen. En mocht de vacature van bondscoach van Curaçao ooit weer vacant komen, dan ben ik beschikbaar. Natuurlijk.

Remko Bicentini,

(voormalig) Bondscoach

CUracao