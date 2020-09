Ingezonden | Open brief aan kolonisator

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Eldon Sulvaran, Chester Peterson, Anthony Eustatius (KFO) aan het woord.

Knops Aangezien u niet bereid bent te luisteren, hebben wij de vrijheid genomen om ons met een openbare brief tot u te richten. Wij hebben namelijk de indruk dat u en uw collega’s in Nederland – ik doel hier in het bijzonder ook op de heer Rutte – een geschiedenisles hebben gemist.

Om uw geheugen wat op te frissen: ,,De zwarte gebieden besloegen slechts 13% van het totale oppervlak van Zuid-Afrika. Later zouden de gebieden worden omgevormd tot thuislanden. De thuislanden vormden een belangrijke pijler voor de apartheidspolitiek…. Sommige van die thuislanden werden in de jaren zeventig zelfs zelfstandig, maar waren in feite marionettenstaten van Zuid-Afrika.” Deze les is gehaald uit het Nederlandse geschiedenisboek van H. Ulrich e.a., geheten Memo, Geschiedenis voor de bovenbouw, 1995, blz. 291 e.v.

Gezien de grote overeenstemming tussen de hiervoor beschreven thuislanden uit Zuid-Afrika van voorheen en hetgeen de politiek, welke u wil toepassen, zal bestendigen tussen het westelijk en het oostelijk deel van het Koninkrijk van Nederland, zou u eigenlijk blij moeten zijn, nu u alleen maar een ‘kolonisator’ wordt genoemd. De politiek, welke u in uw hoofd heeft om toe te passen verdient namelijk eerder en ook zonder meer het predicaat ‘dom racisme’.

Dit nog geheel los van de ernstige juridische vraagtekens die bij die politiek moeten worden geplaatst. Het is in ieder geval goed duidelijk dat u geen jurist bent en in ieder geval geen kaas gegeten heeft van de constitutionele orde in het Koninkrijk. Ook deze les geven wij u gratis.

De relatie waarin de landen binnen het Koninkrijk tot elkaar staan is in de preambule van het Statuut omschreven met: ‘op de voet van gelijkwaardigheid verbonden zijn tot verzorging van gemeenschappelijke belangen en tot wederkerige bijstand’. Artikel 38 Statuut opent de mogelijkheid dat de landen van het Koninkrijk onderling regelingen treffen, die, krachtens het tweede lid van dit artikel, in de vorm van rijkswetten gegoten kunnen worden. Echter, zulke onderlinge regelingen, ook wanneer deze het verlenen van bijstand van het ene aan het andere land van het Koninkrijk inhouden en in rijkswetten gegoten worden, moeten steeds het resultaat zijn van effectieve overeenstemming tussen de betreffende landen.

Overeenstemming tussen de landen is dus een constitutieve of bestaansvoorwaarde voor een rijkswet in dat kader. Vandaar ook de benaming van ‘consensusrijkswet’ voor zulke rijkswetten. Het Statuut vereist die overeenstemming dus in diens artikel 38. Dit artikel 38 is niet voor niets in het Statuut ondergebracht in de paragraaf over onderlinge bijstand, overleg en samenwerking.

Kern van de zaak is dat het onderwerp van de onderlinge regeling, per definitie, een landsaangelegenheid betreft. De structuur van de bevoegdheidsverdeling tussen het Koninkrijk en de landen brengt mee dat de regeling van landsaangelegenheden steeds ten volle aan de landen is.

Aangelegenheden waarover zelfs de Curaçaose wetgever niet lichtvaardig kan beschikken, laat dus staan dat u er, als arrogante koloniale buitenstaander over heeft te beslissen of te eisen. Consensusrijkswetten kunnen dus krachtens artikel 38 van het Statuut alleen tot stand komen in consensus en nimmer door chantage. Chantage is, zoals u eigenlijk als een ambtsdrager behoort te weten, niet alleen het maken van misbruik van omstandigheden, maar ook puur crimineel. Uw plannen betreffen ook pure gelegenheidswetgeving.

Wetgeving die bovendien beoogt de democratische grondvesten in Curaçao te ondermijnen. Immers, u bent er als koloniaal op uit om iedere democratische controle van onze parlementen en onze burgers op ons bestuur uit te schakelen. Uw plan is dus verderfelijk en bizar. U bent er op uit om onze democratische instituten, waarvoor onze voorouders hard hebben gevochten, buitenspel te zetten.

Uw plan ademt de ‘Wilders, Verdonk en Rutte-gedachte’ uit, gericht op discriminatie van Caribische Nederlanders. Deze verboden weg zal tot ernstige spanningen binnen uw Koninkrijk leiden. Net als vele van uw voorgangers in de voor ons pijnlijke gezamenlijke geschiedenis, bent ook u een Nederlandse gezagsdrager die naarstig op zoek is naar mogelijkheden om ons met de wet in de hand te kunnen discrimineren. ‘What’s new’ na meer dan 350 jaren?

Het is overigens ook pure schending van mensenrechten, door een land dat machtiger is dan een ander. In een Koninkrijk dat duidelijk geen rechtsstaat is, richt de overheid al 350 jaar haar pijlen op haar eigen onderdanen, die niet blank zijn. Uw plan om deze bevolkingen van de waardigheid, die zij ondanks 350 jaar Nederlands kolonialisme, waaronder het slavernijverleden van Nederland, hebben weten op te bouwen, te ontdoen, bevestigt zeer duidelijk dat dit Koninkrijk geen rechtsstaat voor eenieder is.

Intussen moet erop worden vertrouwd dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten of hun burgers, aangezien ook sprake is van veronachtzaming van fundamentele mensenrechten in een tijd van crisis, eventueel tot aan de hoogste internationale instanties deze poging tot chantage ter toetsing zullen voorleggen.

En nu snel oprotten uit ons land, want op mensen die ons in eigen huis komen chanteren en direct of indirect bedreigen met het laten uithongeren van onze volkeren als wij niet doen wat zij willen, stellen wij geen prijs.

Eldon Sulvaran, Chester Peterson, Anthony Eustatius

Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO),

Curaçao