Ingezonden | Het “ongekende onrecht” van Camelia Romer

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord.

Het AD van 16 februari jl kopt op pagina 5 pakket/COHO “ongekend onrecht”. Deze woorden komen uit de Camelia-Römer koker.

Wat haar dus betreft is het een ongekend onrecht en verwijst zij hiermee naar de snoeiharde titel van het rapport van de parlementair ondervragingscommissie in de zogeheten kindertoeslagenaffaire.

Verder “wat de Nederlandse regering ons aandoet” door het landspakket/COHO af te dwingen in ruil voor liquiditeitssteun is dus ook een ongekend onrecht (ze houdt van die term).

Ze vindt het verder niet ok dat er 3 “Europese Nederlanders” vanuit Den Haag gaan beslissen over de lokale hervormingen in ruil voor steun. Tot zover even het gekrakeel van Camelia-Römer.

Ik wil toch wel even opmerken dat voor 2010 en niet te vergeten de tijden dat Camelia-Römer als minister vertegenwoordigd was zij nooit maar dan ook nooit iets voor de Curaçaose bevolking heeft gedaan, behalve het bevoordelen van familie, vrienden, en dat zij de Curaçaose bevolking zou hebben “gespaard”, daarbij vergeet ze gemakshalve maar even te vermelden dat zij voor de ¼ van dezelfde bevolking die ver onder de armoedegrens moest overleven en er inmiddels tienduizenden mensen bij zijn gekomen niets heeft gedaan.

Ergo ook zij heeft jarenlang haar mond gehouden dat directeuren overheids nv’s zich over de ruggen van de bevolking hebben verrijkt. Dat SG’s schandelijk hoog betaald kregen (krijgen) dat iedereen overal onder uit is gekomen en de kleine ambtenaren 12.5% wel moeten inleveren.

Dat ministers een schijntje van wat zij binnenhalen moeten inleveren, dat parlementariërs een schijntje moeten inleveren en nauwelijks verschijnen bij debatten. Misschien kan zij een keer aangeven wat zij echt voor ons heeft gedaan. Bijvoorbeeld haar onzalige voorstel om a la minute huisartsen te laten stoppen met 65.

Gelukkig mogen wij stellen dat nu dankzij de COHO veel figuren wel gedwongen worden het Nederlandse belastinggeld te besteden aan de armoede, ouderen, alleenstaanden en vooral de jongeren! Overigens horen en zien wij weinig wat er momenteel nu echt gebeurt want er worden nog steeds massa’s voedselpakketten rondgebracht.

Zonder COHO zou het Nederlandse belastinggeld., zoals al zo vele decennia is gebeurd in de zakken van dezelfde en nieuwe zakkenvullers verdwijnen.

Mevrouw Camelia-Römer u bent een schaamteloze vrouw. Evenals de mensen die uw gekrakeel nog serieus nemen ook.

Josef Martina

Curaçao