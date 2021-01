Ingezonden | Het ‘gezicht’ van de overheid

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Tineke Poulino aan het woord.

Ik las in het Antilliaans Dagblad dat Statenlid Rennox Calmes opkomt voor de ontevreden klanten van de UTS/Flow. Toen hij poolshoogte ging nemen zaten die klanten te wachten in zware regen onder een Flowtent die onvoldoende protectie bood tegen de regen.

Het Statenlid Calmes vond deze behandeling voor de klanten onacceptabel, heel begrijpelijk natuurlijk. Nu vroeg ik mij wel af, waar is deze jongeman geweest voor hij Statenlid werd. Deze onacceptabele behandelingen in diverse varianten kom ik namelijk vaak tegen bij overheidsorganisaties in de tien jaar dat ik hier woon.

Gisteren heb ik nog een variant persoonlijk ervaren. Ik moest de auto keuren en had daarvoor een dag eerder bij het afsprakenbureau een afspraak gemaakt, maar daar kun je nog niet betalen dus de volgende dag weer in de rij op de afgesproken tijd voor de betaling en daarna de keuring. Eerst buiten in een rij wachten, maar eenmaal binnen in het lokaal om te betalen staat een jonge vrouwelijke bewaker die beveelt te gaan zitten met de volzin: ‘sinta’. Ik kijk haar aan en zeg ‘bon dia’. Hier wordt niet op gereageerd maar alleen weer het bevel ‘sinta’ geschreeuwd. Oké, ik ga zitten en kijk het nog even aan.

Nadat ik heb betaald vraag ik de jonge vrouw: ‘Kunt u niet wat beleefder zijn tegen de mensen?’, waarop ze me brutaal aankijkt (handen in de zij en wijdbeens) en antwoordt: ,,Ga je auto keuren.” Ik antwoord haar: ,,Ik ben altijd nog u voor u. Ik ken u verder niet.” Waarop ze weer schreeuwt: ,,Ga je auto keuren”, en zich omdraait.

Ik heb rondgekeken maar niemand die mij bijviel. Toen ben ik maar hoofdschuddend weggegaan. Voor de vorm zeg ik u nog dat ik de leeftijd van 75 gepasseerd ben. Ik vraag me af wat voor opleiding deze mensen krijgen die met het publiek moeten werken, ook aan balies en bij klantenservices van de overheid.

Overheid, deze mensen zijn een eerste aanspreekpunt voor de gehele organisatie. Kijk hoe commerciële bedrijven dit aanpakken.

Tineke Poulino,

Curaçao