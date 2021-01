Ingezonden | Felis aña, Flow!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Alex Mollen aan het woord.

Ik krijg al enige tijd berichten op TDS dat zij op 31 december zouden stoppen, en dat zij alle klanten zullen contacten om voor die tijd overgeschakeld te worden naar Flow. Begin december hebben we zelf contact opgenomen, omdat we nog niets gehoord hadden.

Uitkomst: ,,U bent op een lijst gezet om overgeschakeld te worden.” Rond 20 december opnieuw contact opgenomen. Uitkomst: ,,Het proces om overgeschakeld te worden, loopt achter, maar vrees niet, als we er niet aan toekomen om u op tijd over te schakelen, blijft uw TDS gewoon functioneren.”

Situatie op 3 januari: nog steeds niets gehoord van Flow, en geen enkel van de internationale kanalen van TDS werkt sinds 31 december. Blijkbaar betekent ‘gewoon functioneren’ voor Flow dat ik nu van TeleCuraçao en TV Direct mag blijven genieten, en dat de andere tientallen kanalen waarvoor ik betaal, niet interessant zijn.

Maar wel een sms ontvangen op 1 januari om 1.02 a.m. met een herinnering om de rekening op tijd te betalen. Daarnaast is mijn huistelefoon sinds de Aqualectra black-out uitgevallen. Ook doorgegeven, ook geen enkele reactie.

Flow, this is not acceptable. Fix it, and fast.

Felis aña nobo!

Alex Mollen,

Curaçao