Ingezonden | De Staten van Curaçao

Vandaag laten we Ben Brandt aan het woord.

Gekozen wetgevend orgaan ter controle/advies regering. Bedoeld om door middel van debat/overleg te komen tot een goed beleid/goede wetgeving.

Leden worden hiervoor betaald en zoals ook in het bedrijfsleven bij niet leveren/weigeren van prestatie moeten sancties, waaronder salarisaftrek mogelijk zijn, eventueel mogelijk gemaakt worden.

Men dient in overleg/debat tot een ‘gedragen’ beslissing (aanvaarding/verwerping) te komen, niet door afwezigheid overleg te stagneren. Men wordt betaald voor het voeren van overleg en pleegt in feite diefstal van gemeenschapsgeld door dit niet te doen. Middels stemmen kan men voorstellen accorderen/verwerpen. Dát is democratie!

De vertoning op Curaçao van geen quorum is ons Land onwaardig.

Ben Brandt,

Curaçao