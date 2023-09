PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Tijdens een gesprek met een goeie vriend kwam het volgende naar voren. Een brief van onze ministerpresident Gimar Pisas (MFK), gericht aan de minister van Staat, Jaime Saleh, belandde naast aan het adres van Saleh ook in het publieke domein. Het zou onder andere gaan over zijn ‘eretitel’ waar hij naar het zich laat aanzien binnenkort naar kan fluiten en de daarmee samenhangende ‘voorbeeldfunctie’.

Afgezien van te hebben geconstateerd dat, blijkens het schrijven, de minister-president zowel een Gemeenschappelijke Hof kent als een Gemeenschappelijk Hof, waarbij we ons zouden kunnen afvragen wat het gemeenschappelijke is van het hof, ligt het natuurlijk voor de hand dat het hier gaat om een(taal)fout in de onderhavige brief. Maar fouten, die kunnen wij elkaar vergeven. Ook de minister-president en diens brievenschrijvers.

Maar toch, het is niet de enige fout die de premier lijkt te begaan. Hij gaat hierin namelijk voorbij aan hoe zijn eigen politieke partij, namens wie Pisas in de huidige regering de voorzittende minister is, is ontstaan. Alhoewel de MFK gebruikmakend van de democratie geheel legaal haar plekje heeft weten te veroveren in ‘s lands (zittende) regering, valt uit de ontstaansgeschiedenis en doofpot van deze partij nauwelijks iets op te tekenen wat als ‘voorbeeld van voorbeeldfunctie’ zou kunnen dienen.

Doofpot en fluitketel?

Albert Comenencia,

Curaçao