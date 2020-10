Ingezonden | De natuur

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Bram Dubbelman aan het woord.

Er is geen geloof op de planeet die ooit aanstalten heeft gemaakt om de militaire macht te bekeren tot een vredesmacht. Integendeel, met de diverse aalmoezeniers is er zelfs medewerking verleend.

‘Heb uw naasten lief gelijk uw zelve’. Kunt u het nog volgen?

Wat heeft een samenleving te verwachten van de grote groepen onverzadigbare machtwellustigen en arrogante groeperingen.

Het is te hopen dat deze iets geleerd hebben van het coronavirus, uiteindelijk zal een hogere macht: de natuur, het leefgebied van mens en dier bepalen.

Bram Dubbelman,

Curaçao