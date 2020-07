Ingezonden | Alternatieve steun

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ed Bakker aan het woord.

Is het wellicht een idee om Curaçao en zijn armste inwoners op de volgende manier financieel te steunen: voor inwoners met een inkomen van bijvoorbeeld beneden 1.500 gulden per maand betaalt Nederland tot het einde van de coronacrisis de sociale premies, de ziektezorgverzekering, Aqualectra (tot een bepaald bedrag), de wegenbelasting en geeft hun elke maand een benzinebon.

Op die manier weet men zeker dat het geld bij de mensen komt die het het hardst nodig hebben. En indirect komt het toch ook bij de overheid.

Men heeft dan meer geld over om inkopen te doen en zo vloeit er dan ook meer ob naar de overheid. Dit vergt natuurlijk een goede administratie, maar dat levert dan weer werkgelegenheid op.

Daarnaast kan Nederland natuurlijk altijd nog geld lenen aan Curaçao maar zonder voorwaarden die alleen maar aanzetten tot haat. Want het voorstel van een zbo, zelfstandig bestuursorgaan, dat gaat bepalen waar het geld van die lening naartoe moet gaan is geen slecht idee, maar dan moeten daar niet alleen Europees-Nederlandse experts in zitten, maar ook experts van ons eiland.

Ed Bakker,

Curaçao