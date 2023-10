PBC | Orkaan Tammy passeert Sint Maarten, maar leidt nog niet tot problemen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Nouaf Ajubi aan het woord.

Het Israëlische leger was verantwoordelijk voor een slachtpartij in de plaats Qana (Zuid- Libanon) in 1996. Deze militaire operatie was een onderdeel van de door het Israëlische leger genoemde ‘Druiven der Gramschap’- aanval op Libanon. In de plaats Qana was er een door de blauwhelmen van Verenigde Naties (VN) bestuurd vluchtelingenkamp, waar bijna 600 Libanese burgers hun toevlucht hadden gezocht.

Ondanks het feit dat dit VN-vluchtelingenkamp al jaren daar stond en de Israëli’s precies wisten waar het lag en er continu radiocontact was met de blauwhelmen, werd dit kamp door het Israëlische leger gebombardeerd, waarbij 180 kinderen, vrouwen, mannen en ouderen (allen burgers) en ook meerdere blauwhelmen op een afschuwelijke wijzen doodgingen: onthoofd, levend verbrand en uiteengereten. Israël heeft getracht dit goed te praten door te volhouden dat dit vluchtelingenkamp gebruikt werd door Hezbollah verzetsstrijders om raketaanvallen te verrichten op Israëlische doelen. Nadat dit evident door de VN was ontkracht, gaf Israël eindelijk toe dat dit een leugen was. Israël heeft zich hier nooit over verontschuldigd.

Fast forward naar 11 mei 2022, toen een scherpschutter van het Israëlische leger de Amerikaans-Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh bewust heeft doodgeschoten tijdens haar werkzaamheden in het stadje Jenin (bezette Palestijnse gebieden). Israël schoof de schuld van deze moord in de schoenen van Palestijnse militanten, maar na een snel en effectief onderzoek van een mensenrechtenorganisatie (B’tselem) en meerder nieuwsmedia (onder andere The Washington Post), werd deze claim van tafel geveegd en bleek het duidelijk te gaan om een bewuste daad van moord en intimidatie van de journalistiek en waarheidsbevindingen over de misdadige acties van het Israëlische leger tegen Palestijnen in de bezette gebieden. Israël gaf uiteindelijk toe dat het dodelijke schot door het leger is afgevuurd, maar verklaarde vervolgens dat het een ongeluk was.

Dit patroon van leugens, het ontkennen van verantwoordelijkheid en het verschuiven van de schuld in andermans schoenen, laat velen ernstig twijfelen aan de Israëlische (en Amerikaanse) ontkenning van de verantwoordelijkheid voor het bombardement op het Al-Ahli Baptistziekenhuis in Gaza op dinsdag 17 oktober 2023. Zeker als wij weten dat ditzelfde ziekenhuis al in de eerste week van de bombardementen is geraakt door een Israëlische bom, waarbij vier medewerkers gewond zijn geraakt en de afdeling oncologie ernstig werd beschadigd.

Het Israëlische leger heeft tegen de directeur van het ziekenhuis gezegd dat deze aanval een waarschuwing was om te gaan evacueren (Le Monde 18- 10-2023). Medisch en paramedisch personeel en medische instellingen zijn al vaker slachtoffers geweest van ongenadige en willekeurige bombardementen door Israël van Gaza. Hetzelfde geldt voor VN-scholen in Gaza.

Hoe dan ook, het is een tragedie en de bombardementen gaan gewoon door dankzij het veto van Amerika tegen een staakt-hetvurenresolutie tijdens de vergadering van de VN-Veiligheidsraad.

Nouaf Ajubi,

Curaçao