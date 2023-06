FTM | Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld

David Davidson, Henk Willem Smits, Remy Koens | Follow The Money

Het oorspronkelijk Russische gokbedrijf 1xBet is wereldwijd via meer dan duizend websites actief – legaal en illegaal. Uit nieuw opgedoken documenten blijkt dat Nederland internationaal wordt bekritiseerd vanwege dit soort bedrijven, die onder een Curaçaose goklicentie opereren.

Follow the Money volgde de datasporen van 1xBet en brengt de omvang van het geheimzinnige gokimperium in kaart.

Dit stuk in 1 minuut

Gokbedrijf 1xBet is een van de grootste online casino’s ter wereld. Volgens analisten heeft het bedrijf een miljardenomzet.

Behalve met reguliere valuta, faciliteert het bedrijf ook gokken met cryptomunten. In een poging de omvang hiervan te vatten, analyseerde Follow the Money ruim 250 cryptowallets die betrokken waren bij meer dan 3 miljoen transacties, samen goed voor 4 miljard euro.

Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat het bedrijf – direct en indirect – meer dan duizend goksites over de hele wereld runt. Met een ‘script’ troffen we netwerken aan die meer dan duizend websites runnen, waarvan een deel zich illegaal richt op landen met sterke gokautoriteiten: Europese landen, de Verenigde Staten en Australië.

1xBet opereert internationaal onder een goklicentie uit Curaçao. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat Nederland hierop wordt aangekeken en grote reputatieschade ondervindt door de cowboypraktijken van de enorme gokindustrie op het eiland.

Het bedrijf is door Oekraïne op de sanctielijst gezet omdat het Rusland financieel zou steunen. Oekraïne noemt Nederland als de jurisdictie van waaruit 1xBet opereert.

‘De goede naam van het Koninkrijk (en: Nederland) wordt te grabbel gegooid.’ Ambtenaren draaien er niet omheen in een nota uit 2020 aan hun baas, op dat moment Raymond Knops, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. De nota gaat over de duizenden internetcasino’s die huizen op Curaçao.

‘De online goksector is een van de grootste criminogene en ondermijnende factoren op het eiland,’ schrijven de ambtenaren verder aan Knops (CDA). ‘De online goksector bekommert zich niet om de (il)legaliteit van hun aanbod in de landen waarop ze zich richten.’

‘In het geval van dit specifieke Curaçaose exportproduct (online-kansspelen) blijkt dat de aanbieders van dat product zich grotendeels niet houden aan wet- en regelgeving van het ontvangende land, met name ten aanzien van de benodigde vergunningen,’ aldus een memo van de Kansspelautoriteit uit 2018.

Bovenstaande is een bloemlezing uit memo’s, nota’s en mails, verkregen na een beroep op de Wet open overheid (Woo), over de worsteling op Haagse ministeries met de ongrijpbare online gokindustrie op Curaçao.

Veel landen hebben last van Curaçaose gokbedrijven. ‘Uit een inventarisatie blijkt dat dat in elk geval aan de orde is in Nederland en in elf andere Europese jurisdicties (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Spanje, Tsjechië en het VK) en ook in de Australische jurisdictie New South Wales. Ook blijkt de VS ‘bediend’ te worden vanuit Curaçao, zonder te voldoen aan Amerikaanse federale of statelijke wet- en regelgeving.’

FC Barcelona

Een van de bekendste online wedkantoren en casino’s dat werkt met een licentie van Curaçao is 1xBet . Analisten zijn het erover eens dat 1xBet een miljardenomzet heeft en een van de grootste, zo niet het grootste online casino ter wereld is.

Het bedrijf is hiermee een belangrijke bijdrager aan de onvrede over het Curaçaose casinobeleid. De aanbieder van sportweddenschappen en casinospellen staat internationaal bekend om zijn moeizame verhouding met regelgeving. Eerder achterhaalde Follow the Money dat aan 1xBet gerelateerde goksites het vaakst voorkomen op internationale zwarte lijsten van toezichthouders: in totaal bijna 1800 websiteadressen in allerlei naamvarianten.

Hoewel 1xBet geen vergunning heeft in Nederland, net als in veel andere landen, kun je de naam toch vaak langs zien komen op de Nederlandse televisie. 1xBet heeft namelijk sponsordeals met met de Italiaanse voetbalcompetitie Serie A, de Spaanse La Liga, de Africa Cup en de teams FC Barcelona en Paris Saint-Germain.

Op die manier bouwt het bedrijf aan zijn naamsbekendheid, en wekt het vertrouwen, terwijl het in veel markten ongereguleerd of zelfs illegaal werkt.

Achter een façade van partnerships met gerenommeerde voetbalclubs gaat een imperium schuil dat zich niet aan banden laat leggen. Een imperium ook, dat ondoorzichtig is en zich maar moeilijk in kaart laat brengen. Om meer te weten te komen over de omvang en activiteiten van 1xBet, heeft Follow the Money een tijdlang de datasporen van het bedrijf gevolgd. Deze sporen leidden onder meer naar honderden websites gehost vanuit Amsterdam, en naar virtuele portemonnees waar 4 miljard euro in cryptomunten doorstroomt. Want gokken met bitcoins, dat kan ook bij 1xBet.

Sanctielijst Oekraïne

Gokbedrijven beloven zich doorgaans in te zetten voor ‘verantwoord spelen’. 1xBet lijkt hierdoor niet gehinderd. ‘Er wordt misbruik gemaakt van spelers met een gokverslaving,’ ervaart de op Curaçao gevestigde advocaat Roel Bijkerk, die mensen bijstaat die veel geld hebben verloren bij 1xBet. ‘Eén iemand was voor een miljoen euro aan bitcoins kwijtgeraakt.’

Advocaat Bijkerk vorderde namens een groep gedupeerden van 1xBet geld terug. ‘Daar werd totaal niet op gereageerd, laat staan dat er werd betaald.’ Hij vroeg daarop in 2021 het faillissement aan van 1xBets moederbedrijf op Curaçao: de brievenbusfirma 1xCorp. Dit jaar werd het faillissement definitief na uitspraak van de Hoge Raad in Nederland.

‘Voor een miljoen euro aan bitcoins kwijtgeraakt’

Tekenend voor de ongrijpbaarheid van het gokbedrijf – en tot Bijkerks frustratie – is dat 1xBet daarna doodleuk op exact hetzelfde adres in Willemstad actief werd via een andere brievenbusfirma met de naam Acom Latin America NV, terwijl gokkers die ten onrechte hun tegoeden zagen verdwijnen nog altijd geen cent van 1xBet hebben gezien.

Gedupeerden van 1xBet die zich melden komen uit de hele wereld. ‘Van Argentinië tot Rusland en Nederland, maar ook Afrikaanse landen,’ vertelt Bijkerk.

Tot voor kort was 1xBet zelfs actief in Oekraïne, wat leidde tot een schandaal waar president Zelensky zich persoonlijk mee moest bemoeien. In Oekraïne bestaat namelijk het vermoeden dat Rusland profiteert van de inkomsten van het van oorsprong Russische gokbedrijf.

Oekraïne heeft 1xBet en zijn Curaçaose vennootschappen inmiddels op een sanctielijst gezet. Opvallend is de jurisdictie die Oekraïne noemt als de huidige thuishaven van 1xBet: Nederland.

Curaçaose gokproblemen belanden in Nederland

De situatie op Curaçao is uniek: niet de overheid maar een handvol bedrijven verstrekt er licenties voor internationaal gebruik aan online gokbedrijven. Iedere vorm van staatstoezicht ontbreekt. Inmiddels hebben deze bedrijven duizenden sublicenties uitgegeven aan brievenbusfirma’s die worden beheerd door Curaçaose trustkantoren.

Ook 1xBet kreeg zijn licentie van een van de ‘masterlicentiehouders’: Cyberluck. Follow the Money benaderde Angelique Snel-Guttenberg, ceo van Cyberluck, per e-mail met vragen, maar kreeg tot op heden geen reactie.

Curaçao zelf lijkt niet veel beter te worden van deze situatie. Follow the Money heeft een overzicht van belastingaanslagen van 1xCorp op Curaçao ingezien. Hieruit blijkt dat het bedrijf sinds 2019 voor 2,3 miljoen Antilliaanse gulden (bijna 1,2 miljoen euro) is aangeslagen en dat dit bedrag in 2022 nog openstond.