Curacao.nu | Een verdachte vrij in zaak Bas van Wijk

Persbureau Curacao

Vier van de vijf Amsterdammers die woensdag werden aangehouden in verband met de moord op Bas van Wijk horen vandaag of ze langer vast moeten blijven zitten.

De vijfde man is gisteren al op vrije voeten gesteld en geldt niet langer als verdachte. Hij was niet betrokken bij het schietincident. De verdachten zitten in alle beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

Bas van Wijk wilde zaterdag voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. Toen hij de dief aansprak, werd hij door kogels doorzeefd. De dood van Bas heeft tot grote verontwaardiging geleid. Zondag is er een demonstratie op de Dam in Amsterdam.

Bron: Curacao.nu