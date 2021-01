DvhN | Reiswereld komt met plan om vakanties te redden

Paul Eldering • Yteke de Jong | Dagblad van het Noorden

De reiswereld neemt het heft in eigen hand om Nederlandse toeristen vanaf dit voorjaar toch richting de Middellandse Zee te laten vliegen. Met het plan hoopt de toerismesector het vakantieseizoen nog enigszins te redden.

Vanaf het voorjaar moeten vakantiegangers getest van en naar Schiphol vliegen, is de gedachte. Zo nodig worden sneltesten vlak voor de vlucht geboden, ook op veel vakantieluchthavens in Spanje, Griekenland, Turkije, Portugal en Italië.

„Tot eind maart voeren we op verzoek van het kabinet geen pakketvakanties uit, maar in april-mei en in de zomer willen we binnen de coronabeperkingen weer volop gaan vliegen. Reisorganisaties bereiden nu een concrete exit uit de virusmalaise voor”, zegt topman Frank Oostdam van reiskoepel ANVR.

Weken van voorbereiding

Hij zegt geen begrip te hebben voor de trage gang van zaken in Den Haag. „Op de ministeries willen ze niet eens praten over manieren om straks veilig op vakantie te kunnen. Dat gaat niet vanzelf, er is weken voorbereiding nodig. Daarom gaan we het zelf doen om het perspectief te geven waar iedereen naar snakt. Dat lukt niet als er op de rem wordt getrapt.”

De ANVR sluit volgens Oostdam een raamcontract af met een leverancier van zowel PCR-testen als antigeentesten. „De combinatie van vaccinaties en verplichte testen bij vertrek en aankomst zijn de sleutel. Alleen zo kunnen we de corona-impasse doorbreken”, vindt hij.

Quarantainehotels

Corendon-baas Steven van der Heijden is al druk bezig om op zonbestemmingen (snel)testfaciliteiten voor vakantiegangers te regelen. „Samen met onze lokale partners en autoriteiten. Ook die willen graag toeristen. Niks doen is geen optie. Er worden quarantainehotels ingericht om positief geteste toeristen op te vangen. We vragen passagiers een toeslag van tien euro per vlucht voor testkosten.”

TUI praat over ’coronavrije corridors’ met overheden, in navolging van een KLM-proef naar Atlanta. „Neem Curaçao, waar vlucht, hotel en transfer dan veilig zijn, met diverse sneltesten tijdens de reis”, zegt Petra Kok. „Dat willen we op meer bestemmingen. Wachten tot iedereen gevaccineerd is, komt te laat. Nederlanders hebben nu behoefte aan vakantie.”

Transavia wil juist in gesprek over perspectief, zegt topman De Nooijer. „Er moet een eenduidige oplossing komen op Europees niveau.”

Medische handeling

KLM is ook in overleg met overheden om meer sneltesten op luchthavens te faciliteren. Onder andere in India en Nigeria is dat al het geval. „Het lukt passagiers vaker om zich binnen vier uur voor de vlucht te laten testen”, stelt een woordvoerder. Zelf neemt KLM geen testen mee aan boord. „Dat is een medische handeling die toezicht en registratie behoeft.”

Vakantievlieger Transavia stelt in een reactie dat ze het door de sneltest de laatste passagiers die het nog heeft kwijtraakt. „Het advies aan de gestrande Nederlanders is dan maar om via andere luchthaven terug te reizen. Ik vraag me af welk doel wordt hier wordt beoogd”, aldus ceo Marcel de Nooijer. „Deze maatregelen zijn ingevoerd zonder exitstrategie, en daarmee is er continu sprake van een ongelijk speelveld.”

Volgens onderzoeksbureau Bain zijn de vooruitzichten voorlopig verslechterd door het lage vaccinatietempo en de toenemende reisrestricties met meer lockdowns en grenzen die op slot gaan. Veel luchthavens, ook in Europa, hebben nog geen 24/7-testloket.

Bron: Dagblad van het Noorden