Onder gevangenen in de Suriname is corona uitgebroken. 41 gedetineerden in de gevangenis in Paramaribo zijn positief getest op het virus.

Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Waterkant.net. De besmette gevangenen worden afgezonderd van de overigen. In Suriname liggen zo’n 100 coronapatiënten in het ziekenhuis. Er zijn 27 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Bron: DolfijnFM