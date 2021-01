Zorgprofessionals op Aruba zijn de bezuinigingen zat. In een open brief schrijven zij dat er nu een einde moet komen aan het snijden in de zorg.

60 miljoen gulden moet er worden ingeleverd. Volgens de sector komt de zorg op het eiland in gevaar.

Het is al een paar dagen onrustig in het ziekenhuis, waar maandag nog een staking was van verpleegkundigen.

De bezuinigingen zijn nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor Nederlandse coronasteun.

