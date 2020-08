Vier nieuwe lokale coronabesmettingen erbij. Alle vier horen bij cluster twee, de besmette familie. Het totaal aantal actieve cases is nu 18.

Vanochtend is er wederom een persconferentie om 11.30. Live volgen met Nederlandse vertaling doe je via 97.3 FM of je leest de belangrijkste updates via de Dolfijn FM Nieuws Facebook-pagina of de Instagram-page Dolfijn.nieuws.

Bron: DolfijnFM