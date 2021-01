DolfijnFM | Verlopen rijbewijzen blijven geldig

Willemstad – Alle rijbewijzen die vanaf 1 oktober vorig jaar vervallen zijn, krijgen een verlenging van zeven maanden. Dat meldt het ministerie van Bestuur en Planning.

De termijn gaat in op de dag dat het rijbewijs vervalt. De verlenging geldt niet voor degenen van wie het rijbewijs geschorst is of ingenomen.

Mensen die vanaf 1 oktober geslaagd zijn voor hun praktijkexamen, mogen zeven maanden zonder rijbewijs rijden, maar moeten wel het examenpapiertje bij zich hebben. Een verlopen rijbewijs kan niet gebruikt worden als middel van identificatie.

Reden voor deze maatregel is het samenscholingsverbod, waardoor het vergunningenloket de normale aanvragen niet tijdig kan verwerken.

Bron: DolfijnFM