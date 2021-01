DolfijnFM | Verklaring broer Pretu in ruil voor sepot

Op de tweede procesdag in de zaak Maximus moest de broer van Luigi ‘Pretu’ Florentina getuigen. Zijn verklaring was destijds verkregen in ruil voor het niet vervolgen van broer en moeder in een witwaszaak.

Bautisma, zoals de broer heet, zegt niet onder druk te zijn gezet en kreeg ook geen namen ingefluisterd, zoals de verdediging suggereerde.

Vandaag volgt de derde zitting inde zaak tegen George Jamaloodin.

Opnieuw zullen twee getuigen worden verhoord, daaronder ook Burney ‘Nini’ Fonseca, die een gevangenisstraf van 26 jaar in Nederland uitzit voor zijn deel in de moord op Helmin Wiels.

Bron: DolfijnFM