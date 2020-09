De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao is optimistisch over een akkoord met Nederland voor coronasteun.

En dat akkoord is hard nodig, want de financiële rek is er bij veel ondernemingen volledig uit, aldus de VBC.

De belangenvereniging zegt dat er haast is geboden. Banen staan op het spel en geld op korte termijn is nodig voor de continuïteit van veel bedrijven.

Bron: DolfijnFM