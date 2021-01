DolfijnFM | Uitspraak milieunormen voor derde keer uitgesteld

Het Hof heeft voor de derde keer haar vonnis uitgesteld in de zaak van Clean Air Everywhere tegen de overheid. I

n Eerste Aanleg werd de overheid veroordeeld om de oude milieunormen aan te passen aan wat internationaal gangbaar is. In afwachting daarvan gelden per 1 september vorig jaar de WHO-normen.

Maar daartegen is de regering Rhuggenaath in beroep gegaan. De uitspraak is nu op 9 februari gepland.

Bron: DolfijnFM